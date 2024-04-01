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Нетаньягу пообіцяв вивезти цивільних з Рафаха перш ніж атакувати ХАМАС

1 квітня, 2024 понедiлок
06:33
Світ Біньямін Нетаньягу

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що ЦАХАЛ готує евакуацію понад мільйона цивільних палестинців з Рафаха перш ніж атакувати залишки бойових батальйонів ХАМАСу

Про це повідомляє Bloomberg.

"Це правильна річ, яку потрібно зробити на оперативному та міжнародному рівнях, - заявив він під час пресконференції у своєму офісі в Єрусалимі. - Це займе час, але це буде зроблено". 

Наразі на півночі Гази домінують ізраїльські війська. Водночас ХАМАС вимагає, щоб цивільним і бойовикам було дозволено повернутися до їхніх домівок на півночі. Однак Нетаньягу заявив, що це неможливо через "значні наслідки для безпеки".

"Більше поступок - це не те, що призведе до угоди, - підкреслив він. - Потрібно вести розумні переговори, а не реагувати на ілюзорні та небезпечні вимоги".

Угода про припинення вогню передбачає звільнення близько 40 заручників в обмін на сотні палестинських в'язнів, які утримуються в Ізраїлі, а також значне збільшення гуманітарної допомоги. Однак Ізраїль заявляє, що не припинить бойові дії доти, доки не буде знищено від 5 до 8 тисяч бойовиків ХАМАС, які, згідно із заявами, перебувають у Рафаху.

За словами ізраїльських офіційних осіб, без цієї перемоги війна буде провальною і не стане необхідним сигналом стримування для іншого підтримуваного Іраном воєнізованого угруповання "Хезболла" в Лівані. 

Під час виступу Нетаньягу на вулиці вийшли, як стверджують організатори, до 100 тисяч протестувальників, які закликали його піти у відставку і провести нові вибори. У відповідь на це він заявив, що вибори зараз "паралізують Ізраїль на вісім місяців, паралізують переговори та призведуть до припинення війни, і ХАМАС благословить це".

За словами Нетаньягу, у США є ідеї щодо надання допомоги цивільному населенню Рафаха та обмеження жертв, і він готовий їх вислухати.

  • Нагадаємо, 15 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу після засідання військового кабінету схвалив план наступу на Рафах. Це останній населений пункт, що перебуває під контролем палестинського руху ХАМАС.
  • Пізніше президент США Джо Байден під час першої за місяць розмови з Нетаньягу висловив найрішучіші застереження проти наступу ЦАХАЛу на Рафах.
  • 31 березня повідомлялось, що голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Чарльз Браун виклав пропозицію Вашингтона щодо альтернативи наземному наступу ізраїльської армії (ЦАХАЛ) на місто Рафах у Газі.
Теги:
Ізраїль
Палестина
Близький Схід
Військові новини
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Беньямін Нетаньягу
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