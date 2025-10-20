Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро

Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, фінансової допомоги має вистачити на оборону щонайменше на три роки. Її нададуть у формі позики, яку надалі планують відшкодувати за рахунок репарацій, що їх Росія має сплатити Україні.

"У найближчі тижні ми надамо Україні кошти, що дозволять оборонятися щонайменше три роки завдяки позиці, яку Європейська комісія виділить Україні і яка буде відшкодована у відповідний момент завдяки репараціям, які Росія виплатить Україні", - зазначив він.

Дипломат додав, що позика допоможе Україні придбати необхідне озброєння, зокрема й вироблене у Європі.

"Ця позика дозволить Україні озброїтися, щоб захищатися, і, зокрема, звичайно, європейською зброєю", - підсумував Барро.