Невдовзі Україна отримає кошти за рахунок "репараційного кредиту" від ЄС, - глава МЗС Франції Барро
Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Україна вже найближчими тижнями отримає від Європейського Союзу кошти в межах "репараційного кредиту", які буде спрямовано на фінансування оборони держави
Про це він заявив перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ у Люксембурзі, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, фінансової допомоги має вистачити на оборону щонайменше на три роки. Її нададуть у формі позики, яку надалі планують відшкодувати за рахунок репарацій, що їх Росія має сплатити Україні.
"У найближчі тижні ми надамо Україні кошти, що дозволять оборонятися щонайменше три роки завдяки позиці, яку Європейська комісія виділить Україні і яка буде відшкодована у відповідний момент завдяки репараціям, які Росія виплатить Україні", - зазначив він.
Читайте також: Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
Дипломат додав, що позика допоможе Україні придбати необхідне озброєння, зокрема й вироблене у Європі.
"Ця позика дозволить Україні озброїтися, щоб захищатися, і, зокрема, звичайно, європейською зброєю", - підсумував Барро.
- Наприкінці серпня Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас заявила, що навіть у разі припинення вогню Росія не повинна отримати можливість повернути заморожені в Євросоюзі активи, доки не виплатить Україні репарації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.51 Купівля 41.51Продаж 41.97
- EUR Купівля 48.45Продаж 49.13
- Актуальне
- Важливе