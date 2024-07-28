Невістку еміра Катару обікрали у Франції: що взяли

Про це повідомляє L’independant.

Зазначається, що після посадки на потяг на Каннському вокзалі вона досить швидко повідомила про крадіжку. Невістка еміра Катару везла з собою 11 брендових сумок Hermes.

На одній зі станцій поїзд зупинили на 20 хвилин. Під час зупинки хотіли ідентифікувати злодіїв, але цього зробити не вдалося.

У виданні повідомляють, що, "дуже розкішні сумки самі по собі містили "дуже цінні особисті речі".