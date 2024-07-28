Невістку еміра Катару обікрали у Франції: що взяли
Невістку еміра Катару пограбували в потязі Ніцца - Париж: вона везла понад 10 брендових сумок
Про це повідомляє L’independant.
Зазначається, що після посадки на потяг на Каннському вокзалі вона досить швидко повідомила про крадіжку. Невістка еміра Катару везла з собою 11 брендових сумок Hermes.
На одній зі станцій поїзд зупинили на 20 хвилин. Під час зупинки хотіли ідентифікувати злодіїв, але цього зробити не вдалося.
У виданні повідомляють, що, "дуже розкішні сумки самі по собі містили "дуже цінні особисті речі".
- 1 серпня 2023 року повідомлялось, що в Парижі невідомі обікрали ювелірну крамницю на 15 млн євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.52
- EUR Купівля 44.49Продаж 45.19
- Актуальне
- Важливе