Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Невістку еміра Катару обікрали у Франції: що взяли

Невістку еміра Катару обікрали у Франції: що взяли

Марина Клюєва
28 липня, 2024 неділя
20:28
Світ Франція

Невістку еміра Катару пограбували в потязі Ніцца - Париж: вона везла понад 10 брендових сумок

Зміст

Про це повідомляє L’independant.

Зазначається, що після посадки на потяг на Каннському вокзалі вона досить швидко повідомила про крадіжку. Невістка еміра Катару везла з собою 11 брендових сумок Hermes.

На одній зі станцій поїзд зупинили на 20 хвилин. Під час зупинки хотіли ідентифікувати злодіїв, але цього зробити не вдалося. 

У виданні повідомляють, що, "дуже розкішні сумки самі по собі містили "дуже цінні особисті речі".

  • 1 серпня 2023 року повідомлялось, що в Парижі невідомі обікрали ювелірну крамницю на 15 млн євро.

Теги:
Кримінал
Франція
Катар
Читайте також:
На фото: Гʼю Джекман та Раян Рейнольдс
Автор Дар'я Тарасова
26 липня, 2024 п'ятниця
Фільм "Дедпул і Росомаха" потрапив до Книги рекордів Гіннеса
Оленівка - наша Катинь
Автор Тетяна Яворська
26 липня, 2024 п'ятниця
Військовополонені азовці вперше звернулись до президента України з полону, дружини вимагають їхнього звільнення
Очільник РПЦ Гундяєв (Кирило) та Путін
Автор Оксана Ліховід
25 липня, 2024 четвер
Богослови з усього світу написали лист із пропозицією засудити патріарха Кирила за ідеологію "русского міра", - релігієзнавиця Филипович
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 44.49
    Продаж 45.19
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
28 липня
21:11
У 810-й бригаді ВМФ Росії закінчились офіцери та сержанти, - "Атеш"
21:05
Ексклюзив
Камала Гарріс
"Республіканці пригнічені": політолог Мотиль розповів, як Гарріс змінила передвиборчі перегони в США
21:05
Перфоманс в стилі фрески Леонарда да Вінчі "Таємна вечеря"
"Таємна вечеря" на відкритті Олімпіади: організатори попросили вибачення за пародію
21:02
Богдан Кротевич (Тавр)
Перевести Сили оборони України на дивізійну систему: що це означає, хто пропонує і як пояснює її переваги над ОСУВ та ОТУВ
20:45
окупант
Окупанти обіцяють винагороду жителям ТОТ, які вербуватимуть знайомих до армії РФ
20:42
Німеччина
У Німеччині партія ХДС/ХСС пропонує скасувати соцдопомогу біженцям, які відмовляються працювати. Серед таких є й українці
20:15
Ексклюзив
Енергетика
Екснардепка Войціцька пояснила, чому Росія не атакувала енергосистему України взимку
20:09
OPINION
Кирило Говорун
Баумейстер йде в прийми до "хароших русскіх"
19:40
Огляд
новини Львівщини
Українські дрони на аеродромі "Оленья", пожежа в Туапсе та вибухи в тимчасово окупованому Криму: де в росіян вибухало та палало цього тижня
19:34
Володимир Зеленський
Мирний план ми розробимо до кінця листопада, але територіальних поступок Росії в ньому не буде, - Зеленський
19:14
Ексклюзив
Акція Free Azov на Майдані Незалежності (28 липня 2024 року)
Інакше не очікуйте на подвиг наших воїнів: на Майдані Незалежності Калина з полку "Азов" озвучив вимоги до влади щодо військовополонених
19:02
Ексклюзив
ПВК Вагнера
Військовий експерт Мусієнко назвав країну, яка може бути зацікавлена в полонених вагнерівцях з Малі
18:47
Інтерв’ю
Безпекове лідерство в Європі у США забере Британія, а ЗСУ змінять американські війська на континенті, - дипломат Безсмертний
18:34
світло
Відключення електрики 29 липня почнуть діяти з вечора
18:15
Оновлено
Вибух
Окупанти протягом доби атакують Херсон і населені пункти регіону: поцілили у коледж, близько 10 постраждалих
18:05
OPINION
Віктор Каспрук
Віктор Орбан продовжує боротися за капітуляцію України
17:53
Микола Голомша
Вбивство Ірини Фаріон слід розслідувати за статтею "теракт": заява колишнього першого заступника генпрокурора Голомші
17:37
Любко Дереш
У Любка Дереша вийде роман про тилове життя і ПТСР
17:18
Інтерв’ю
Олександр Сирський (ліворуч)
Сирський повинен змінити свої підходи до стратегії і тактики, інакше Україні не перемогти, - британський експерт Грант
17:11
окупанти Мелітополь
Донос за українськомовну гірлянду: у Запорізькій області колаборанти пожалілися у ФСБ на окупаційну владу Кирилівки
16:56
Ексклюзив
Гроші
Замість посилення податкового тягаря ФОПів, слід більше уваги приділити митниці, тютюну та алкоголю, - Непран
16:50
ЗСУ війна з РФ
Від початку доби на фронті відбулося 73 бойових зіткнення. Найгарячіше - на Покровському напрямку
16:27
Російський Су-30СМ
Під час удару по Саках ЗСУ знищили російський багатоцільовий винищувач Су-30СМ і могли пошкодити ще один літак, - ЗМІ
16:15
Кирило Буданов
Буданов: після перемоги в нас будуть не менш важливі і не менш складні завдання
16:01
OPINION
Олег Манчура
Націоналізація ДТЕК стала б гарним кейсом для нової України
15:50
Блискавка вдарила в росіян на площі перед головним військовим храмом РФ
15:48
На фото: Андрій Лузан
Актор Андрій Лузан показав, як проходить вишкіл у ЗСУ
15:28
Вроцлав, протест перед Генконсульством України
Перед генконсульством у Вроцлаві українські чоловіки влаштували пікет із вимогою видати паспорти
15:13
Ексклюзив
Польські F-16 та МіГ-29 у одному строю
Експерт з авіації Романенко: треба, щоб до кінця року Україна мала 60 бортів F-16
15:06
гроза
Сильний вітер до штормових поривів та дощі з грозами: прогноз від Наталки Діденко на 29 липня
14:57
Протягом доби росіяни вбили п'ятьох жителів Донеччини, ще 15 людей поранені, серед них дитина
14:56
Ердоган
Ердоган дав ляпаса дитині, бо вона відмовилася цілувати його руку
14:26
Ракетоносій "калібрів"
У ВМС пояснили, чи може РФ випустити по Україні ракети із Середземного моря
14:08
Ангеліна Калініна
Експерша ракетка України Калініна знялася з Олімпіади-2024
14:07
Оновлено
Удар по Нікополю
Окупанти обстріляли багатоповерхівки у Нікополі. Серед поранених - діти віком 1 та 10 років
14:03
OPINION
Митрополит Епіфаній
Наш вибір – підстава і запорука якості нашого життя
14:03
Венесуела, президентські вибори
У Венесуелі проходять президентські вибори, що можуть покласти край 25-річній соціалістичній диктатурі
13:48
ССО ЗСУ
В яких випадках хлопці від 18 до 25 років підлягають мобілізації: що каже законодавство
13:31
На Київському водосховищі оштрафували рибалку, який не мав лінійки та ваг
13:15
Дональд Трамп
Трамп "полюбив" криптовалюту і пообіцяв у разі свого президентства звільнити голову Комісії з цінних паперів та бірж
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV