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У Парижі невідомі обікрали ювелірну крамницю на 15 млн євро

1 серпня, 2023 вiвторок
17:06
Світ невідомі обікрали ювелірну крамницю

Французька поліція розшукує двох чоловіків і жінку, які вдень у вівторок пограбували ювелірну крамницю Piaget у центрі Парижа

Про це повідомляє Le Figaro.

За словами співрозмовників видання, пограбування сталося близько опівдня в крамниці на Рю-де-ла-Пе ("вулиця Миру"), що в другому окрузі столиці Франції.

Трійко зловмисників зайшли до крамниці, погрожуючи пістолетом, забрали коштовності й пішли пішки з місця події. У результаті пограбування ніхто не постраждав.

За даними прокуратури Парижа, йдеться про збитки на суму від 10 до 15 мільйонів євро.

Правоохоронці повідомили, що розпочали розслідування за фактом "збройного пограбування організованою злочинною групою та викрадення".

Зазначимо, що подібні пограбування траплялись і раніше: лише у 2021 році поліція говорила про кілька таких випадків.

  • 25 листопада 2019 року з музею "Зелене склепіння" в Дрездені були викрадені ювелірні прикраси, вартість яких ЗМІ оцінюють в мільярд євро. У грудні 2022 року німецькі слідчі знайшли значну частину коштовностей, викрадених у Дрездені під час так званого пограбування століття.
Кримінал
Франція
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