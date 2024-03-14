"Ні війні, ні гендеру, ні міграції": Сіярто звинуватив радника президента США у брехні щодо Угорщини

Про це Сіярто написав у facebook.

"Вчора провійськовий, прогендерний та проміграційний демократичний уряд США продовжив свою кампанію брехні проти Угорщини. Цього разу до хору приєднався головний радник з питань національної безпеки", - йдеться у повідомленні.

Очільник угорського МЗС написав, що застава радника Байдена Саллівана щодо стурбованості США через утиски демократії Угорщині нібито дає зрозуміти, що американським демократам "важко змиритися з тим, що посеред прогресивного ліберального моря Європи все ще існує острів, на якому ми з гордістю проголошуємо: ні війні, ні гендеру, ні міграції".

"Ми залишаємося твердо відданими миру, захисту сімей від агресивної гендерної пропаганди та недопущенню нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні!", - наголосив Сіярто.