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"Ні війні, ні гендеру, ні міграції": Сіярто звинуватив радника президента США у брехні щодо Угорщини

14 березня, 2024 четвер
11:53
Світ Петер Сіярто

Угорський міністр закордонних справ Петер Сіярто звинуватив радника президента США з питань нацбезпеки Джейка Саллівана у брехні щодо Угорщини

Про це Сіярто написав у facebook

"Вчора провійськовий, прогендерний та проміграційний демократичний уряд США продовжив свою кампанію брехні проти Угорщини. Цього разу до хору приєднався головний радник з питань національної безпеки", - йдеться у повідомленні. 

Очільник угорського МЗС написав, що застава радника Байдена Саллівана щодо стурбованості США через утиски демократії Угорщині нібито дає зрозуміти, що американським демократам "важко змиритися з тим, що посеред прогресивного ліберального моря Європи все ще існує острів, на якому ми з гордістю проголошуємо: ні війні, ні гендеру, ні міграції". 

"Ми залишаємося твердо відданими миру, захисту сімей від агресивної гендерної пропаганди та недопущенню нелегальних мігрантів. Подобається це американським демократам чи ні!", - наголосив Сіярто. 

  • 13 березня радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван висловив глибоку стурбованість через утиски демократії та рівень корупції в Угорщині. 

Теги:
МЗС
Угорщина
США
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