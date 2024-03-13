"Ерозія демократії": Білий дім стурбований політичним режимом в Угорщині
Радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван висловив глибоку стурбованість через утиски демократії та рівень корупції в Угорщині
Про це він сказав під час пресбрифінгу в Білому домі, передає Укрінформ.
Радник прокоментував запитання, чи вважає чинна адміністрація США, що в Угорщині керує диктаторський режим.
"Що я скажу від імені адміністрації – ми не приховуємо нашу глибоку стурбованість у зв’язку з нападками (уряду – ред.) Угорщини на демократичні інституції, зокрема, й на судову систему. А також у зв’язку з корупцією та іншими видами ерозії демократії в Угорщині",- заявив Салліван.
Він підкреслив, що у США зберігається глибока стурбованість щодо цього, і це є предметом обговорень у двосторонніх відносинах.
- У п'ятницю, 8 березня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером" і похвалив його стиль управління. Натомість Орбан закликав експрезидента США "повернутись і принести мир". Байден розкритикував їхню зустріч.
- 11 березня Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп не збирається підтримувати Україну у війні проти російських окупантів у разі перемоги на президентських виборах.
- Байден розкритикував колишнього президента Штатів і свого теперішнього конкурента Дональда Трампа після його зустрічі з Орбаном у Флориді. Через це міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла Сполучених Штатів Америки Девіда Прессмена
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.27 Купівля 38.27Продаж 38.77
- EUR Купівля 41.7Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе