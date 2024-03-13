"Ерозія демократії": Білий дім стурбований політичним режимом в Угорщині

Про це він сказав під час пресбрифінгу в Білому домі, передає Укрінформ.

Радник прокоментував запитання, чи вважає чинна адміністрація США, що в Угорщині керує диктаторський режим.

"Що я скажу від імені адміністрації – ми не приховуємо нашу глибоку стурбованість у зв’язку з нападками (уряду – ред.) Угорщини на демократичні інституції, зокрема, й на судову систему. А також у зв’язку з корупцією та іншими видами ерозії демократії в Угорщині",- заявив Салліван.

Він підкреслив, що у США зберігається глибока стурбованість щодо цього, і це є предметом обговорень у двосторонніх відносинах.