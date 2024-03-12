МЗС Угорщини викликало американського посла через слова Байдена про Орбана
Міністерство закордонних справ Угорщини викликало посла Сполучених Штатів Америки Девіда Прессмена. Приводом до цього стала заява очільника США Джо Байдена про угорського прем’єра Віктора Орбана
Про це сказав очільник угорського МЗС Петер Сіярто, повідомляє ATV.
Він зазначив, що посла США прийняв його заступник Левенте Мадяр через слова Джо Байдена про те, що Орбан "не вважає, що демократія працює і він хоче диктатури".
Сіярто сказав, що його країна не зобов’язана "терпіти таку брехню від будь-кого, навіть якщо ця особа є президентом Сполучених Штатів".
За словами глави МЗС Угорщини, заява Байдена - "офіційна американська позиція". Вона "надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, тому що це шкодить не уряду, а країні, бо прем’єр-міністр і уряд не керують країною завдяки випадковій лотереї, але на основі вибору народу".
Джо Байден розкритикував колишнього президента Штатів і свого теперішнього конкурента Дональда Трампа після його зустрічі з Орбаном у Флориді.
"Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні, у Мар-а-Лаго? З Орбаном, який прямо заявляв, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури... Я бачу майбутнє, де ми будемо захищати демократію, а не применшувати її", - сказав президент США.
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У п'ятницю, 8 березня, прем'єр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Трамп назвав Орбана "фантастичним лідером" і похвалив його стиль управління. Натомість Орбан закликав експрезидента США "повернутись і принести мир". Байден розкритикував їхню зустріч.
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11 березня прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що колишній президент США Дональд Трамп не збирається підтримувати Україну у війні проти російських окупантів у разі перемоги на президентських виборах.
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