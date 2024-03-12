МЗС Угорщини викликало американського посла через слова Байдена про Орбана

Про це сказав очільник угорського МЗС Петер Сіярто, повідомляє ATV.

Він зазначив, що посла США прийняв його заступник Левенте Мадяр через слова Джо Байдена про те, що Орбан "не вважає, що демократія працює і він хоче диктатури".

Сіярто сказав, що його країна не зобов’язана "терпіти таку брехню від будь-кого, навіть якщо ця особа є президентом Сполучених Штатів".

За словами глави МЗС Угорщини, заява Байдена - "офіційна американська позиція". Вона "надзвичайно ускладнює двосторонні відносини, тому що це шкодить не уряду, а країні, бо прем’єр-міністр і уряд не керують країною завдяки випадковій лотереї, але на основі вибору народу".

Джо Байден розкритикував колишнього президента Штатів і свого теперішнього конкурента Дональда Трампа після його зустрічі з Орбаном у Флориді.

"Ви знаєте, з ким він зустрічається сьогодні, у Мар-а-Лаго? З Орбаном, який прямо заявляв, що не вважає, що демократія працює, і шукає диктатури... Я бачу майбутнє, де ми будемо захищати демократію, а не применшувати її", - сказав президент США.