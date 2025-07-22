Нідерланди зроблять суттєвий внесок у передачу Україні систем Patriot, - міністр оборони Брекельманс

Про це він написав у соцмережі Х.

"Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони (Patriot). Деталі будуть опрацьовані найближчим часом", - йдеться у дописі.

Під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України міністр нагадав, що "ми самостійно надаємо додаткові засоби ППО: боєприпаси для F-16, засоби протидії дронам, радари тощо".

У заяві на сайті нідерландського міноборони Брекельманс зазначив, що російська повітряна кампанія терору останнім часом досягає нових рівнів, оскільки, за його словами, мета Росії - зламати непохитний український народ.

"Ми не можемо цього допустити. Тому ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону для України. Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно і масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо Росію сісти за стіл переговорів", - зазначив міністр.



Брекельманс також розповів, що наразі проводяться консультації зі США та іншими союзниками щодо американської ініціативи постачання додаткових систем озброєння, включно з системами ППО Patriot. За його словами, важливо, щоб свій внесок зробила вся Європа.

"Україна захищає лінію фронту проти російської агресії для всієї Європи. Якщо Росія зможе прорватися, це одразу створить більшу загрозу для решти Європи і НАТО", - підкреслив очільник міноборони Нідерландів.

У відомстві зазначили, що забезпечення протиповітряної оборони є важливим пріоритетом військової підтримки України з боку Нідерландів.

Напередодні США та Німеччина досягли домовленості про надання Україні п’яти систем протиповітряної оборони Patriot. Їх мають доставити якомога швидше.



