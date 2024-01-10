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Ніхто так не поставив під загрозу перспективи існування РФ і росіян, як Путін, – постпред України в ООН Кислиця

10 січня, 2024 середа
22:34
Світ Сергій Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця нагадав світу, що Кремль убиває не лише українців, а й росіян, а "за маніакальні фантазії Путіна вже поплатилися життям сотні тисяч громадян РФ"

Про це Сергій Кислиця зазначив під час виступу на засіданні Радбезу ООН у середу, 10 січня.

Кислиця зазначив, що кремлівський режим мало зацікавлений у розв'язанні проблем власних громадян. Натомість залишається одержимий "безглуздою самогубною війною, намагаючись убити якомога більше українців, поки неминуче зазнає краху".

"Кремль убиває не лише українців, а й росіян. За маніакальні фантазії Путіна вже поплатилися життям сотні тисяч громадян Росії. Основний тягар його рішень ляже не лише на нинішні, а й на майбутні покоління росіян. Насправді якщо Путін і може щось виграти, то тільки у змаганні русофобів, тому що ніхто так не поставив під загрозу перспективи існування Росії й російського народу, як він. Разом з Гітлером і Сталіним він несе головну відповідальність за тисячі щоденних смертей у Росії. Будь то поля божевільної війни, постійне та різке погіршення рівня життя, поширення хвороб, алкоголізму та наркоманії", – сказав Кислиця.

Він нагадав, що за оцінками військових та економічних експертів, вартість авіаударів РФ по Україні 30 грудня та 2 січня становила щонайменше $1,27 млрд і $620 млн відповідно. Натомість поки Росія витрачає мільярди на знищення українських цивільних об’єктів, її власна критична інфраструктура руйнується або виходить з ладу. Так, нещодавно десятки тисяч жителів підмосковних міст залишилися без тепла у своїх будинках при мінусовій температурі.

"І оскільки емісар Путіна в цій кімнаті стверджує, що знає про контент, який циркулює в українських соцмережах, я рекомендую йому спостерігати зі свого гнізда в теплому та затишному Мангеттені за повідомленнями, які пишуть жителі його власної столиці та її передмість, які зараз буквально живуть у квартирах, вкритих шарами льоду, і палять дрова на вулицях, щоб вижити", – додав Кислиця.

Постпред України при ООН додав, що експерти попереджають про можливий ефект доміно через інфраструктурні збої в Росії. А відповідно до висновків дослідників Єльського університету щодо санкцій проти Росії, "Росія більше навіть віддалено не є економічною державою та скасувала мінімальну звітність про статистику національного доходу, необхідну для того, щоб залишатися членом МВФ… Путінська Росія виживає просто шляхом арешту активів. Економіка, де все більше домінує держава, канібалізує власні підприємства, щоб підтримувати військову машину Путіна".

Відтак Сергій Кислиця наголосив, що в інтересах усього світу покласти край "цьому злочинному режиму" та забезпечити справедливий і міцний мир в Україні. Він закликав усі миролюбні держави долучитися до процесу, спрямованого на реалізацію Плану Формули миру, зокрема взяти участь у 4-й зустрічі радників з національної безпеки щодо Формули миру в Україні, запланованій на 14 січня 2024 року в Давосі.

  • Засідання Радбезу ООН "Підтримання миру і безпеки України" відбувалося у середу, 10 січня, та було скликане в консультації з Україною країнами-партнерами членами Радбезу.
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