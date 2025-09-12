Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
Літаки Люфтваффе розпочали посилено патрулювати простір над східним кордоном НАТО. Зокрема, німецький контингент з літаками перебуває в Румунії
Про це пише Укрінформ із посиланням на речника міноборони ФРН Мітко Мюллер.
"Повітряні сили вже минулої ночі визначили оперативні зони. Це означає, що зараз у нас є дві чергові ескадрильї на позиціях, які виконуватимуть місію цілодобово. І обидві чергові ескадрильї також кваліфіковані для цієї місії або для виконання місії в рамках цього патрулювання повітряного простору над Польщею", – заявив Мюллер.
Він також акцентував, що Берлін продовжуватиме забезпечувати дозаправку в повітрі, аби підтримувати патрулювання.
За словами речника, на східному фланзі Альянсу, в Румунії, нині є німецький контингент з літаками Eurofighter. Подібний контингент приблизно протягом місяця базувався у Польщі безпосередньо біля Варшави. У 2024 році він був у Латвії.
"Цього року буде розгорнуто мобільну радіолокаційну систему, що є звичним явищем. Ми вже робили це у 2024 році, оскільки підтримуємо патрулювання повітряного простору саме в країнах Балтії з 2004 року, але тепер розширили цю діяльність на весь східний фланг", – зауважив Мюллер.
- Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо порушення польського кордону російськими дронами, однак зазначив, що це "могло бути помилкою". Прем'єр Польщі Дональд Туск заперечив.
