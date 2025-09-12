Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО

Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО

Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
15:12
Світ Німеччина солдат армія

Літаки Люфтваффе розпочали посилено патрулювати простір над східним кордоном НАТО. Зокрема, німецький контингент з літаками перебуває в Румунії

Зміст

Про це пише Укрінформ із посиланням на речника міноборони ФРН Мітко Мюллер.

"Повітряні сили вже минулої ночі визначили оперативні зони. Це означає, що зараз у нас є дві чергові ескадрильї на позиціях, які виконуватимуть місію цілодобово. І обидві чергові ескадрильї також кваліфіковані для цієї місії або для виконання місії в рамках цього патрулювання повітряного простору над Польщею", – заявив Мюллер.

Він також акцентував, що Берлін продовжуватиме забезпечувати дозаправку в повітрі, аби підтримувати патрулювання.

За словами речника, на східному фланзі Альянсу, в Румунії, нині є німецький контингент з літаками Eurofighter. Подібний контингент приблизно протягом місяця базувався у Польщі безпосередньо біля Варшави. У 2024 році він був у Латвії.

"Цього року буде розгорнуто мобільну радіолокаційну систему, що є звичним явищем. Ми вже робили це у 2024 році, оскільки підтримуємо патрулювання повітряного простору саме в країнах Балтії з 2004 року, але тепер розширили цю діяльність на весь східний фланг", – зауважив Мюллер.

  • Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп висловив невдоволення щодо порушення польського кордону російськими дронами, однак зазначив, що це "могло бути помилкою". Прем'єр Польщі Дональд Туск заперечив.
Більше новин
