Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО

Про це пише Укрінформ із посиланням на речника міноборони ФРН Мітко Мюллер.

"Повітряні сили вже минулої ночі визначили оперативні зони. Це означає, що зараз у нас є дві чергові ескадрильї на позиціях, які виконуватимуть місію цілодобово. І обидві чергові ескадрильї також кваліфіковані для цієї місії або для виконання місії в рамках цього патрулювання повітряного простору над Польщею", – заявив Мюллер.

Він також акцентував, що Берлін продовжуватиме забезпечувати дозаправку в повітрі, аби підтримувати патрулювання.

За словами речника, на східному фланзі Альянсу, в Румунії, нині є німецький контингент з літаками Eurofighter. Подібний контингент приблизно протягом місяця базувався у Польщі безпосередньо біля Варшави. У 2024 році він був у Латвії.

"Цього року буде розгорнуто мобільну радіолокаційну систему, що є звичним явищем. Ми вже робили це у 2024 році, оскільки підтримуємо патрулювання повітряного простору саме в країнах Балтії з 2004 року, але тепер розширили цю діяльність на весь східний фланг", – зауважив Мюллер.