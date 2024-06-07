Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще одного комплексу Patriot, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих перебігом дискусії, цей комплекс Patriot доповнить три, які уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца вже пообіцяв надати Україні.

Однак, як зауважили джерела, Німеччина ще не ухвалила остаточного рішення.

За інформацією видання, Берлін пообіцяв надати додаткову систему протиповітряної оборони після того, як Росія відновила свій наступ.

Про надання Україні по одній батареї Patriot розмірковують також США і Румунія. Італія має намір надіслати одну зі своїх систем SAMP-T після саміту G7, який відбудеться цього місяця.