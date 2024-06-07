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Німеччина розглядає можливість передачі Україні ще одного комплексу Patriot, - Bloomberg

7 червня, 2024 п'ятниця
23:01
Світ ЗРК Patriot

Німеччина розглядає можливість відправки Україні четвертої системи ППО Patriot у відповідь на заклики президента України Володимира Зеленського надати обладнання, необхідне для захисту від Росії

Зміст

Про це повідомляє Bloomberg.

За інформацією джерел, знайомих перебігом дискусії, цей комплекс Patriot доповнить три, які уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца вже пообіцяв надати Україні. 

Однак, як зауважили джерела, Німеччина ще не ухвалила остаточного рішення.

За інформацією видання, Берлін пообіцяв надати додаткову систему протиповітряної оборони після того, як Росія відновила свій наступ. 

Про надання Україні по одній батареї Patriot розмірковують також США і Румунія. Італія має намір надіслати одну зі своїх систем SAMP-T після саміту G7, який відбудеться цього місяця.

  • 2 червня прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що посадовці обговорюють можливість передачі Україні системи протиповітряної оборони Patriot.
Теги:
Україна
Росія
Німеччина
ППО
Війна з Росією
Військові новини
допомога Україні
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