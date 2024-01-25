Німеччина вперше з часів холодної війни готує новий план оборони країни
У Берліні готують новий план оборони Німеччини - це роблять вперше з часів холодної війни
Про це заявив німецький генерал-лейтенант Андре Бодеман, пише DW.
Зазначено, що цей секретний план Німеччина розробляє вперше за останні 30 років. Він міститиме вказівки, як потрібно діяти в разі вторгнення на територію країни ворожих військ.
Бундесвер окреслює такі види загроз: дезінформація, кібератаки на енергетичні й телекомунікаційні компанії, а також цілеспрямований шпіонаж. Зауважено, що деякі з них спостерігаються вже зараз. Водночас генерал-лейтенант зауважив, що потрібно пильнувати диверсії.
"Четвертий вид загрози, проти яких нам необхідно вже зараз озброюватися, це, безсумнівно, диверсії, у тому числі з боку спецпризначенців, нерегулярних сил, які намагаються вивести що-небудь з ладу, аби таким чином задіяти або запобігти розгортанню військ", - наголосив Бодемен.
Також він додав, що критично важлива інфраструктура може бути атакована балістичними ракетами, тому Німеччина працює над створенням захисту від цього.
Акцентовано, що теперішня ситуація в Європі відрізняється від тієї, яка була 30 років тому. Тоді ФРН була "прифронтовою" державою, а зараз знаходиться в "тиловій зоні". Тому в разі нападу на її союзників з НАТО завданням Німеччини буде підтримка маршрутів сил та постачання.
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