Німецька міністерка оборони Бербок пропонує розгорнути у Газі міжнародні сили
У неділю, 2 червня, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок запропонувала розгорнути міжнародні сили захисту в секторі Гази
Про це повідомляє Tagesschau.
Вона наголосила, що Німеччина виступає за свободу та мир, додавши, що наразі для сектора Гази необхідною є не лише відбудова, а й міжнародні сили захисту.
"Так само як в Україні ми чітко заявили, що виступаємо за свободу і мир, я вважаю, що це стосується і Близького Сходу. Якщо зараз потрібна не лише відбудова, але й міжнародні сили захисту, які гарантують, що ми нарешті досягнемо миру на Близькому Сході, то це також є нашою спільною місією. Це наш обов'язок", - підкреслила Бербок.
- Напередодні Байден представив нову пропозицію перемир'я, затверджену Ізраїлем, і закликав ХАМАС прийняти її.
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