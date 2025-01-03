Німецька опозиційна партія ХДС підтримує розгортання миротворців бундесверу в Україні

Про це повідомляє Schwäbische Zeitung.

За словами Кізеветтера, Німеччина має зробити внесок у забезпечення миру та безпеки в регіоні.

"Як країна з найсильнішою економікою в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити великий внесок у миротворчість і європейську архітектуру безпеки", - наголосив він.

На його переконання, Німеччина зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні "у відповідний час з добре оснащеними військами".

Кізеветтер також додав, що участь Німеччини має бути в рамках Європейського Союзу та НАТО. На його думку, миротворці можуть стати реалістичним рішенням, якщо їх можна інтегрувати у європейську та трансатлантичну систему безпеки, включаючи й ядерну парасольку НАТО, що поширюється на Україну.

За результатами опитуванням, проведеним інститутом Yougov, переважна більшість німців (56%) підтримали б розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні за умов припинення вогню. Проте лише 23% опитаних готові підтримати відправлення німецьких військових, тоді як 33% виступають проти цього рішення.