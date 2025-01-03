Німецька опозиційна партія ХДС підтримує розгортання миротворців бундесверу в Україні
Речник з питань безпеки головної опозиційної партії Німеччини ХДС Родеріх Кізеветтер підтримав розгортання миротворців бундесверу в Україні, зазначивши, що альтернативи цьому не існує
Про це повідомляє Schwäbische Zeitung.
За словами Кізеветтера, Німеччина має зробити внесок у забезпечення миру та безпеки в регіоні.
"Як країна з найсильнішою економікою в Європі, Німеччина повинна бути готова зробити великий внесок у миротворчість і європейську архітектуру безпеки", - наголосив він.
На його переконання, Німеччина зобов'язана втрутитися в ситуацію в Україні "у відповідний час з добре оснащеними військами".
Кізеветтер також додав, що участь Німеччини має бути в рамках Європейського Союзу та НАТО. На його думку, миротворці можуть стати реалістичним рішенням, якщо їх можна інтегрувати у європейську та трансатлантичну систему безпеки, включаючи й ядерну парасольку НАТО, що поширюється на Україну.
За результатами опитуванням, проведеним інститутом Yougov, переважна більшість німців (56%) підтримали б розгортання міжнародних миротворчих сил в Україні за умов припинення вогню. Проте лише 23% опитаних готові підтримати відправлення німецьких військових, тоді як 33% виступають проти цього рішення.
- Раніше американський відставний адмірал, колишній командувач силами США та силами НАТО у Європі Джеймс Ставрідіс виклав власне бачення врегулювання російсько-українського збройного конфлікту, що може відбутися за сприяння Дональда Трампа. За його словами, у випадку домовленостей з РФ можна залучити не американських, а європейських миротворців.
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