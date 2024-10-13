Німецькі і російські військові разом взяли участь у спортивних змаганнях, - Bild
Військовослужбовці Німеччини та Росії разом взяли участь у змаганнях і заходах Міжнародної ради військового спорту (CISM)
Про це повідомляє Bild.
Зазначається, що Міжнародна рада військового спорту (CISM), на відміну від більшості інших спортивних організацій, не виключила РФ і регулярно проводить заходи за участі російські військових.
Газета стверджує, що німецькі військові брали участь спільно з росіянами. Цю інформацію Bild підтверджує кількома фото, де військовослужбовці обох армій стоять поряд.
У лютому 2024 року на змаганнях зі стрільби з лука в Бангладеш восьмеро росіян на знімках з церемонії нагородження позували поруч з сімома німцями, зокрема й із головою делегації ФРН підполковником Крістіаном Люцкендорфом. На загальному фотознімку, зробленому під час 79-ї Генеральної асамблеї CISM у травні в Танзанії, віцепрезидент організації, полковник Бундесверу Дірк Шведе стоїть в одному ряду з начальником Військового інституту фізичної культури (ВІФК), генерал-майором Олегом Боцманом. Інше фото демонструє Шведе, який розмовляє на Генасамблеї з начальником відділу науково-дослідного центру ВІФК, підполковником Андрієм Політовим.
Міноборони Німеччини заявило газеті Bild, що після появи цих фото "обговорили ситуацію з відповідальними особами".
"З учасниками з-поміж військовослужбовців Бундесверу було проведено бесіду. Було чітко дано зрозуміти, що такі фотографії неприйнятні", - зазначили в оборонному відомстві.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив: "Ми відреагували на те, що трапилося: з літа проводять перевірки щодо участі в заходах російських і білоруських військовослужбовців, і якщо інформацію підтверджують, то участь (військовослужбовців Бундесверу, - ред.) принципово виключають".
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