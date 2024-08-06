Номінацію Гарріс у президенти США від демократів підтримали 99% делегатів

Про це заявили в Національному комітеті партії, пише The New York Times.

Зазначено, що 99% з 4567 делегатів підтримали номінацію Гарріс у президенти США, які голосували протягом 5 днів.

Акцентується, що секретар Демпартії Джейсон Рей спершу має підтвердити результати голосування, після чого Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти приймуть номінацію.

Також видання наголосило: зазвичай кандидати висуваються під час особистого поіменного голосування, "яке проводиться на з’їзді з великою помпою". Однак цього року було "незвичне онлайн-голосування", аби провести його "до дедлайнів для друку бюлетенів".

"Віцепрезидентка Камала Гарріс висунулася на пост президента від Демократичної партії, ставши першою темношкірою жінкою, яка виграла номінацію від великої партії, і офіційно організувала свій поєдинок проти колишнього президента Дональда Дж. Трампа", - підкреслює NYT.

Водночас у матеріалі додають, очікується, що Гарріс у вівторок 6 серпня оголосить свого кандидата у віцепрезиденти.