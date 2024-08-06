Номінацію Гарріс у президенти США від демократів підтримали 99% делегатів
Віцепрезидентку США Камалу Гарріс підтримали 99% делегатів від Демократичної партії як кандидатуру на посаду президента Штатів
Про це заявили в Національному комітеті партії, пише The New York Times.
Зазначено, що 99% з 4567 делегатів підтримали номінацію Гарріс у президенти США, які голосували протягом 5 днів.
Акцентується, що секретар Демпартії Джейсон Рей спершу має підтвердити результати голосування, після чого Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти приймуть номінацію.
Також видання наголосило: зазвичай кандидати висуваються під час особистого поіменного голосування, "яке проводиться на з’їзді з великою помпою". Однак цього року було "незвичне онлайн-голосування", аби провести його "до дедлайнів для друку бюлетенів".
"Віцепрезидентка Камала Гарріс висунулася на пост президента від Демократичної партії, ставши першою темношкірою жінкою, яка виграла номінацію від великої партії, і офіційно організувала свій поєдинок проти колишнього президента Дональда Дж. Трампа", - підкреслює NYT.
Водночас у матеріалі додають, очікується, що Гарріс у вівторок 6 серпня оголосить свого кандидата у віцепрезиденти.
- 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
- 25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс.
- 1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
- 2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
- Станом на 5 серпня за рейтингом у загальнонаціональному опитуванні кандидатка у президенти США Камала Гарріс випередила свого опонента від республіканців Дональда Трампа.
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