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Номінацію Гарріс у президенти США від демократів підтримали 99% делегатів

Дар'я Куркіна
6 серпня, 2024 вiвторок
16:09
Світ Камала Гарріс

Віцепрезидентку США Камалу Гарріс підтримали 99% делегатів від Демократичної партії як кандидатуру на посаду президента Штатів

Зміст

Про це заявили в Національному комітеті партії, пише The New York Times.

Зазначено, що 99% з 4567 делегатів підтримали номінацію Гарріс у президенти США, які голосували протягом 5 днів.

Акцентується, що секретар Демпартії Джейсон Рей спершу має підтвердити результати голосування, після чого Гарріс та її кандидат у віцепрезиденти приймуть номінацію.

Також видання наголосило: зазвичай кандидати висуваються під час особистого поіменного голосування, "яке проводиться на з’їзді з великою помпою". Однак цього року було "незвичне онлайн-голосування", аби провести його "до дедлайнів для друку бюлетенів".

"Віцепрезидентка Камала Гарріс висунулася на пост президента від Демократичної партії, ставши першою темношкірою жінкою, яка виграла номінацію від великої партії, і офіційно організувала свій поєдинок проти колишнього президента Дональда Дж. Трампа", - підкреслює NYT.

Водночас у матеріалі додають, очікується, що Гарріс у вівторок 6 серпня оголосить свого кандидата у віцепрезиденти.

  • 16 липня експрезидент США Дональд Трамп офіційно став кандидатом у президенти Сполучених Штатів від Республіканської партії та обрав віцепрезидента.
  • 25 липня Демократична партія США ухвалила нові правила, відповідно до яких політична сила обирає свого кандидата в президенти. Це дасть змогу номінувати американську віцепрезидентку Камалу Гарріс.
  • 1 серпня Демократична партія США офіційно розпочала онлайн-голосування, яке дозволить висунути віцепрезидентку Камалу Гарріс у кандидатки в президенти.
  • 2 серпня Демпартія офіційно оголосила про висунення віцепрезидентки Камали Гарріс кандидаткою у президенти.
  • Станом на 5 серпня за рейтингом у загальнонаціональному опитуванні кандидатка у президенти США Камала Гарріс випередила свого опонента від республіканців Дональда Трампа.
Теги:
вибори
вибори президента
президентські вибори
вибори у США
США
Камала Гарріс
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