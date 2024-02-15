Норвегія навесні розпочне навчання українських морпіхів у рамках морської коаліції
Цієї весни Норвегія розпочне навчання для українських морських піхотинців з проведення дій на малих катерах
Про це повідомляє міністерство оборони Норвегії.
Навчання розпочнеться в Нідерландах і триватиме близько року у співпраці з союзниками. Зазначено, це перший крок у роботі морської коаліції, яку очолюють Норвегія та Велика Британія.
"Ми повинні зробити свій внесок у те, що ми можемо змінити. Норвегія розвинула добрі стосунки з українськими морськими піхотинцями завдяки навчанню в Норвегії, тепер ми розвиваємо цю співпрацю та встановлюємо спеціальну схему навчання", – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Грам.
Країна також надасть Україні човни та обладнання для проведення дій на малих катерах вартістю 60 млн норвезьких крон (близько €5 млн).
- 26 січня повідомлялося, що українські військові проходитимуть навчання в Норвегії. Зокрема, вони візьмуть участь у тренінгах щодо санітарних заходів, стрільби та курсі командного управління.
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