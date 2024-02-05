Норвезько-фінська компанія Nammo Lapua оголосила про збільшення виготовлення боєприпасів на тлі війни РФ в Україні

Про це повідомляє фінське видання Yle.

За словами Хейккіля, завод компанії Nammo Lapua, виробляє оболонки для артилерійських снарядів, розташований у Састамала на заході країни, у 2024 році збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.

Збільшення виробництва на заводі в Састамала тісно пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні.

Для цього компанія Nammo подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap. Регіональний директор додав, що у разі успіху компанія побудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проєкт також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.

Довідково: Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.