Норвезько-фінська компанія Nammo Lapua оголосила про збільшення виготовлення боєприпасів на тлі війни РФ в Україні
Регіональний директор Nammo Lapua Ілкка Хейккіля заявив, що компанія подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap зі збільшення виробництва боєприпасів на тлі війни РФ в Україні
Про це повідомляє фінське видання Yle.
За словами Хейккіля, завод компанії Nammo Lapua, виробляє оболонки для артилерійських снарядів, розташований у Састамала на заході країни, у 2024 році збільшить випуск своєї продукції вп'ятеро.
Збільшення виробництва на заводі в Састамала тісно пов'язане з війною в Україні, оскільки артилерійські снаряди відіграють ключову роль у фінській допомозі Україні.
Для цього компанія Nammo подала заявку на участь у проєкті ЄС Asap. Регіональний директор додав, що у разі успіху компанія побудує новий завод з виробництва артилерійських снарядів. Проєкт також потребуватиме фінансування з боку уряду Фінляндії.
Довідково: Nammo (Nordic Ammunition Company) є спільною норвезько-фінською компанією, що спеціалізується на виробництві боєприпасів. Акції компанії розділені порівну і належать Міністерству торгівлі та промисловості Норвегії та фінській оборонній корпорації Patria.
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Фінляндія закликала виділити Україні 20 мільярдів євро в межах Європейського фонду миру, наголосивши на важливості розподілу цього навантаження в Європі.
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