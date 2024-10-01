Новий премʼєр Франції Барньє запевнив, що його держава залишиться на боці України
Новий премʼєр-міністр Франції Мішель Барньє у програмній промові у Національній асамблеї заявив, що Париж залишатиметься на боці українського народу
Про це повідомляє Укрінформ.
"Франція залишиться на боці українського народу", - підкреслив новий глава уряду з трибуни парламенту.
Барньє наголосив, що українці ведуть справедливу та мужню боротьбу за захист цінностей, які також розділяє Франція.
"Це люди (українці – ред.), які два з половиною роки після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Ми повинні розуміти, що вони б’ються за захист цінностей, які є і нашими, які ми розділяємо з ними", - заявив він.
Також премʼєр акцентував: Франція спрямовуватиме зусилля у всіх точках, де зараз тривають конфлікти.
"Бережімо Республіку. Вона крихка. Давайте подбаємо про Європу, це необхідно", - закликав новий очільник уряду Франції наприкінці своєї промови.
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