Новий премʼєр Франції Барньє запевнив, що його держава залишиться на боці України

Про це повідомляє Укрінформ.

"Франція залишиться на боці українського народу", - підкреслив новий глава уряду з трибуни парламенту.

Барньє наголосив, що українці ведуть справедливу та мужню боротьбу за захист цінностей, які також розділяє Франція.

"Це люди (українці – ред.), які два з половиною роки після початку агресивної війни продовжують битися та вмирають, щоб захистити свою свободу, суверенітет та територіальну цілісність. Ми повинні розуміти, що вони б’ються за захист цінностей, які є і нашими, які ми розділяємо з ними", - заявив він.

Також премʼєр акцентував: Франція спрямовуватиме зусилля у всіх точках, де зараз тривають конфлікти.

"Бережімо Республіку. Вона крихка. Давайте подбаємо про Європу, це необхідно", - закликав новий очільник уряду Франції наприкінці своєї промови.