NYT: Команда Трампа готує кампанію проти віцепрезидентки Гарріс, якщо Байден відмовиться від участі в перегонах

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

Зазначається що команда Трампа вже підготувала опозиційні дослідницькі книги про Гарріс і має подібні досьє на інших демократів, які могли б стати кандидатами, якщо пан Байден вийде з перегонів.

Але основна частина підготовки досі була зосереджена на Гарріс, включаючи опитування щодо її вразливих місць на виборах, розповіли джерела.

Команда Трампа акцентує на припущенні щодо Гарріс, що якщо демократи обійдуть першу темношкіру жінку на посаді віцепрезидента, це призведе до ще більших розбіжностей у партії та ризикує відштовхнути від них темношкірих виборців.

Союзники Трампа також почали вивчати записи демократів, які вважаються потенційними напарниками Гарріс. Радники колишнього президента приділяють особливу увагу губернатору Пенсільванії Джошу Шапіро — штату, на перемогу якого найбільше зосереджена кампанія Трампа, щоб перекрити шлях демократам до Білого дому.

Речник кампанії Гарріс Браян Феллон заявив: "Після розбиття двопартійної угоди про кордон Дональд Трамп вдався до брехні щодо послужного списку віцепрезидентки. Як колишній окружний прокурор і генеральний прокурор, вона всю свою кар’єру протистояла шахраям і злочинцям, таким як Трамп. Брехня Трампа не завадить їй продовжувати переслідувати справу проти нього щодо найбільших питань у цих перегонах".

Незадовго до Національного з’їзду Республіканської партії минулого тижня, коли дедалі більше демократів закликали Байдена залишити перегони, команда Трампа підготувала плакати та відео проти Гарріс, щоб показати делегатам на арені та телевізійній аудиторії. Але вони відмовилися від цих планів після замаху на Трампа.

Деякі помічники Трампа в приватному порядку кажуть, що Гарріс може краще донести певні повідомлення, ніж Байден, зокрема щодо прав на аборти, питання, яке підштовхнуло демократів на проміжних виборах 2022 року. І, як колишній прокурор, вона може бути висунута різкий аргумент щодо кримінальних звинувачень Трампа, включно з його засудженням на Манхеттені за звинуваченням у фальсифікації ділових записів, щоб приховати виплату порнозірці у 2016 році.

Команда Трампа планує атакувати її через прикордонну кризу, щодо якої президент доручив їй знайти "першопричини". Помічники Гарріс заявили, що Трамп спотворив її роль, і зауважили, що попри це, кількість перетинів кордону скоротилася після того, як адміністрація Байдена обмежила надання притулку.

Вони також хочуть визначити її на основі її перебування сенатором у Каліфорнії, а до цього – генеральним прокурором штату та окружним прокурором Сан-Франциско, де її результати під час президентської кампанії 2020 року по черзі критикували як занадто консервативні або занадто поблажливі до тих, хто вперше вчинив злочини, пов’язані з наркотиками.

За словами джерел, якщо Байден вийде з перегонів у 2024 році, але не піде у відставку з поста президента, республіканці будуть стверджувати, що причини його виходу з перегонів — це ті самі причини, через які він не може залишатися головнокомандувачем. Вони намагатимуться пов’язати Гарріс з Байденом, щоб громадськість побачила погіршення стану президента, і припустити, що вона була частиною цих зусиль.