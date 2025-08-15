Обговорюватимуть не лише війну в Україні: Пєсков припустив, що саміт на Алясці триватиме 6-7 годин

Про це пише пропагандистське держагентство РИА-Новости.

"Загалом можна уявити, що, звичайно, мінімум годин шість-сім на це піде", – заявив Пєсков, говорячи про саміт на Алясці.

Він уточнив, що спочатку запланована тет-а-тет розмова Трампа й Путіна, зокрема й за участі помічників. Потім перемовини продовжать у складі делегацій, "можливо, у форматі робочого ланчу, після чого запланована спільна пресконференція лідерів".

За його словами, США та Росія на Алясці обговорюватимуть "весь спектр відносин, не лише Україну".

Натомість високопоставлений російський представник Кирило Дмитрієв заявив, що "ми займаємось відновленням відносин Росії та США, а не лише економікою".