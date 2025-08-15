Обговорюватимуть не лише війну в Україні: Пєсков припустив, що саміт на Алясці триватиме 6-7 годин
За словами речника диктатора РФ Дмитра Пєскова, саміт президента США Дональда Трампа й Володимира Путіна може тривати 6-7 годин
Про це пише пропагандистське держагентство РИА-Новости.
"Загалом можна уявити, що, звичайно, мінімум годин шість-сім на це піде", – заявив Пєсков, говорячи про саміт на Алясці.
Він уточнив, що спочатку запланована тет-а-тет розмова Трампа й Путіна, зокрема й за участі помічників. Потім перемовини продовжать у складі делегацій, "можливо, у форматі робочого ланчу, після чого запланована спільна пресконференція лідерів".
За його словами, США та Росія на Алясці обговорюватимуть "весь спектр відносин, не лише Україну".
Натомість високопоставлений російський представник Кирило Дмитрієв заявив, що "ми займаємось відновленням відносин Росії та США, а не лише економікою".
- Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт сказала, що зустріч з диктатором РФ на Алясці стане можливістю для Дональда Трампа "подивитися Путіну в очі й побачити прогрес", який можна досягти задля врегулювання в Україні.
- У найбільшому місті штату Аляска, Анкориджі, де має пройти зустріч президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна, відбуваються демонстрації на підтримку України.
- Президент України Володимир Зеленський та французький лідер Емманюель Макрон домовилися провести зустріч після саміту на Алясці Дональда Трампа й диктатора Володимира Путіна.
- Трамп оголосив, що обміни територіями обговорюватимуться на зустрічі з Путіним, але рішення має прийняти Україна.
