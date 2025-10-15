Обіцяні F-16 надійдуть до України після завершення технічної підготовки, - міністр оборони Бельгії
Міністр оборони Бельгії Тео Франкен підтвердив, що Україна отримає всі обіцяні винищувачі F-16. Водночас він наголосив, що передача літаків відбудеться лише після підготовки українських пілотів та проходження необхідних технічних процедур
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Бельгії Тео Франкена під час спілкування з журналістами в штаб-квартирі НАТО, відповідаючи на питання про постачання F-16 на тлі отримання Бельгією сучасних винищувачів F-35.
"F-16 дійсно потраплять до вашої країни, але ми ще не підтвердили їхню готовність до використання. Потрібно пройти навчання, і це займає місяць. Тому коли літаки прибувають, це не означає, що вони одразу відправляються в Україну. Але всі F-16, які ми обіцяли – вони всі будуть у вашій країні. Тут немає жодних сумнівів", – зазначив Франкен.
За його словами, підготовка пілотів та технічне обслуговування є обов’язковими етапами перед передачею літаків, щоб гарантувати їхню безпеку та ефективність у використанні. Це постачання стане частиною ширшої підтримки України з боку Бельгії та союзників по НАТО у контексті посилення обороноздатності країни.
- В Україні розробили унікальні мобільні системи для обслуговування винищувачів F-16, які зокрема суттєво пришвидшують і спрощують підвіску боєприпасів.
