Очільник МАГАТЕ наступного тижня здійснить візит до Києва та Запорізької АЕС

Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає Україну для проведення переговорів на високому рівні та оцінки розвитку подій на Запорізькій атомній електростанції, де ядерна безпека залишається нестабільною", – йдеться в повідомленні.

В агентстві зазначили, що це буде вже п’ятий раз, коли Гроссі перетне лінію фронту, щоб отримати доступ до ЗАЕС після того, як у вересні 2022 року він створив постійну присутність МАГАТЕ на майданчику для моніторингу ядерної безпеки.

Загалом це буде вже десятий візит глави МАГАТЕ до України з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"МАГАТЕ діє швидко і рішуче всюди, де виникають загрози для ядерної безпеки. Наша проактивна присутність є надзвичайно важливою для стабілізації ситуації. Моє послання було голосним і чітким протягом усієї цієї трагічної війни: ядерної аварії потрібно уникнути за будь-яку ціну, а ядерну електростанцію ніколи не можна атакувати. Наслідки можуть бути катастрофічними", – заявив Гроссі.