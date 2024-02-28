Очільник МВС Польщі назвав висипання зерна з вагонів неприйнятним і пообіцяв покарати винних
Очільник МВС Польщі Марчін Кервінскі заявив, що висипання українського зерна з транспортних засобів є неприпустимим, і назвав тих, хто це зробив, злочинцями
Така заява прозвучала в ефірі Польського радіо.
"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав Кервінскі.
Він додав, що в будь-якому випадку поліція реагує, і винні будуть спіймані, тому що, за словами чиновника, це злочин.
"Польська поліція та уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя", – додав міністр.
Він також зазначив, що в публічному просторі з’являється неправдива інформація про те, що транспорт із військовою і гуманітарною допомогою для України затримується через блокування кордону.
“Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально завдяки праці прикордонників, митників і поліції”,- наголосив очільник МВС Польщі.
- У ніч на 25 лютого невідомі висипали українську кукурудзу з 8 напіввагонів, які стояли на залізничній станції у Польщі. Це був транзитний вантаж, який із порту в Гданську мав попрямувати до інших країн. Це вже четвертий випадок вандалізму на польській станції.
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