Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Очільник МВС Польщі назвав висипання зерна з вагонів неприйнятним і пообіцяв покарати винних

Очільник МВС Польщі назвав висипання зерна з вагонів неприйнятним і пообіцяв покарати винних

28 лютого, 2024 середа
12:04
Світ Польські фермери на кордоні з Україною перекрили залізницю та висипали збіжжя з вантажного вагону

Очільник МВС Польщі Марчін Кервінскі заявив, що висипання українського зерна з транспортних засобів є неприпустимим, і назвав тих, хто це зробив, злочинцями

Така заява прозвучала в ефірі Польського радіо.

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав Кервінскі.

Він додав, що в будь-якому випадку поліція реагує, і винні будуть спіймані, тому що, за словами чиновника, це злочин.

"Польська поліція та уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя", – додав міністр.

Він також зазначив, що в публічному просторі з’являється неправдива інформація про те, що транспорт із військовою і гуманітарною допомогою для України затримується через блокування кордону.

“Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально завдяки праці прикордонників, митників і поліції”,- наголосив очільник МВС Польщі.

  • У ніч на 25 лютого невідомі висипали українську кукурудзу з 8 напіввагонів, які стояли на залізничній станції у Польщі. Це був транзитний вантаж, який із порту в Гданську мав попрямувати до інших країн. Це вже четвертий випадок вандалізму на польській станції.
Теги:
Україна
Польща
зерно
Читайте також:
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
26 лютого, 2024 понедiлок
Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда
Авдіївка
28 лютого, 2024 середа
Росія не припиняє наступ біля Авдіївки, щоб повністю виснажити українські сили, - ISW
Віктор Пилипенко
27 лютого, 2024 вiвторок
УПЦ КП позбавила військового та ЛГБТ-активіста медалі. Інші захисники та діячі відмовились від нагород
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.14
    Купівля 38.14
    Продаж 38.68
  • EUR
    Купівля 41.29
    Продаж 42.07
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
28 лютого
13:19
Оновлено
російська техніка
В "Атеш" визнали, що помилково назвали військову техніку ЗС Білорусі у Мінську російською
13:04
Ємен, хусити
Німецький фрегат "Гессен" вперше відбив атаку хуситів у Червоному морі
12:54
На фото: російський серіал "Слово пацана"
"Пацани — обирають": у Росії опублікували ролик з кадрами зі "Слово пацана" та закликом іти на вибори
12:49
Тероризував мешканців Одеси під виглядом правоохоронця: СБУ затримала підозрюваного
12:43
Ексклюзив
москва, кремль
У Кремля немає можливостей для дестабілізації ситуації в Молдові, - дипломат Харченко
12:41
Оновлено
В Албанії за участі Зеленського розпочався саміт "Україна – Південно-Східна Європа"
12:25
Голова Єврокомісії пропонує спрямувати доходи від заморожених активів РФ на зброю для України
12:17
На фото: Раян Ґослінґ
Раян Гослінг заспіває I’m Just Ken з "Барбі" наживо під час "Оскара"
12:15
Оновлено
Зеленський і Макрон
Макрон заявив про можливе введення військ в Україну: Столтенберг, країни НАТО та Росія відреагували
12:13
Пресреліз
Артфорум "Космогонія: ключ до майбутнього": у Луцьку обговорять майбутнє України та людства
12:10
Олексій Навальний
Речниця Навального повідомила час і місце похорону опозиціонера
12:08
OPINION
Віталій Портников
Трамп затримує допомогу Україні, аби стати її "рятівником". Колонка Віталія Портникова
11:48
САУ DITA
Нідерланди замовили у Чехії 9 одиниць САУ DITA для передачі Україні
11:40
НМТ
НМТ-2024: оприлюднено другий варіант тренувальних завдань. Де пройти
11:31
На фото: Принц Вільям та Кейт Міддлтон зустрілись з фанатами королівської родини
Принц Вільям відмовився від участі у заході, ЗМІ припустили, що здоровʼя Кейт Міддлтон погіршилося
11:26
На фото: Ігор Коломойський
Суд продовжив термін перебування Коломойського під вартою до квітня й зменшив розмір застави
11:23
Застрелили літнього чоловіка під час окупації Харківщини: трьом військовим РФ заочно оголосили підозри
11:21
Ексклюзив
Карта. Авдіїівка_2702
Карта бойових дій за період 21-28 лютого: наслідки окупації Авдіївки та війна за контроль у небі
11:12
Новини Західної України
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду в останній день зими
11:11
Директор департаменту Укрнафти передав знайомій у користування землю компанії і вимагав хабар: йому оголосили підозру
11:08
електроенергія, світло ЛЕП
Через обстріли є знеструмлення у 6 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 28 лютого
11:01
Огляд
світ, міжнародний огляд
Реакція на заяви Макрона про введення військ до України та неортодоксальні погляди росіян на втрати власного війська. Акценти світових ЗМІ 28 лютого
10:56
фейк
"В Україні функціонує близько 40 американських біолабораторій": у мережі шириться черговий фейк РФ
10:53
Урсула фон дер Ляєн
"Наблизить Україну до Європи": Урсула фон дер Ляєн анонсувала відкриття Офісу з оборонних інновацій у Києві
10:48
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ випробувала ЗРК С-500, який начебто збиває гіперзвук, - Згурець
10:46
Алек Болдвін
Убивство українки Гатчінс: суд над Болдвіном розпочнеться у липні
10:43
Еді Рама
Війна в Україні: прем'єр Албанії заявив про готовність країни зробити внесок у боротьбу з РФ
10:39
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 28 лютого: скільки коштують долар, євро та злотий
10:33
на фото: Майк Джонсон
Спікери 23 парламентів за ініціативи Стефанчука надіслали Джонсону листа із закликом внести на розгляд законопроєкт про допомогу Україні
10:18
Розвідувала дислокацію ЗСУ на прифронтових територіях: СБУ затримала посадовицю харківського університету
10:09
У Малі автобус впав у річку
У Малі автобус злетів з моста у річку: загинула 31 людина
10:04
OPINION
Олексій Панич
Зеленський мусить поділитися владою
10:00
День працівників патрульно-постової служби України та День штурманської служби авіації Збройних сил України
В Україні 28 лютого відзначають два професійні свята
09:59
Ексклюзив
окупанти
Боєць ЗСУ припустив, що ворог почне наступати на Горлівському напрямку
09:57
На фото: Жерар Депардьє
Жерару Депардьє висунули нове звинувачення в сексуальному домаганні, що імовірно сталося в 2021 році
09:47
Китай
Спецпредставник Китаю відвідає Україну, РФ та кілька країн Європи для "політичного врегулювання української кризи"
09:38
Литва прапор
Литва перевірить 18 тис. білорусів, які прибули в країну до 2022 року
09:21
пожежа США
У Техасі через лісові пожежі зупинив роботу головний завод із виготовлення ядерної зброї у США
09:13
росія ядерна зброя
Росія провела навчання із застосуванням ядерної зброї на випадок нападу Китаю, - FT
09:10
Ексклюзив
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році. Фото надано автором
"З автоматом пхають урну під обличчя": міський голова Нової Каховки про псевдовибори на ТОТ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV