Очільник МВС Польщі назвав висипання зерна з вагонів неприйнятним і пообіцяв покарати винних

Така заява прозвучала в ефірі Польського радіо.

"Те, що сталося в кількох місцях, тобто висипання зерна з транспорту, є неприпустимим", - сказав Кервінскі.

Він додав, що в будь-якому випадку поліція реагує, і винні будуть спіймані, тому що, за словами чиновника, це злочин.

"Польська поліція та уряд прем’єр-міністра Дональда Туска не допустять такої анархізації суспільного життя", – додав міністр.

Він також зазначив, що в публічному просторі з’являється неправдива інформація про те, що транспорт із військовою і гуманітарною допомогою для України затримується через блокування кордону.

“Ні, таких проблем немає. Вони проїжджають нормально завдяки праці прикордонників, митників і поліції”,- наголосив очільник МВС Польщі.