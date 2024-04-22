Очільник МЗС Литви закликав ЄС не послаблювати підтримку України після "хороших новин зі США"
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав Європу не послаблювати підтримку України після того, як палата представників конгресу США схвалила новий пакет допомоги
Про це повідомляє LRT.
"Я можу сказати, що ми ухилилися від історичної кулі. На жаль, багато куль ще чекають. Тому ми можемо радіти сьогоднішньому дню, але ми повинні готуватися до завтрашньої боротьби", - наголосив він.
Наразі, за словами литовського очільника зовнішньополітичного відомства, головним завданням Європи є підтримка України.
"Я думаю, що багато союзників відчули полегшення, коли надійшли хороші новини зі США. Але це не може зупинити нас від того, щоб робити те, що ми повинні робити", - підкреслив він, маючи на увазі той факт, що Литва, зі свого боку, також готує нову додаткову допомогу для України.
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Литва передала черговий пакет військової допомоги, до нього увійшов легкий штурмовик L-39ZA Albatros, який був доставлений в Україну у суботу, 20 квітня.
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