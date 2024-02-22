Очільник МЗС Литви закликав ввести санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет РФ
Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав запровадити санкції проти Ірану, оскільки країна постачає Росії балістичні ракети
Про це він написав у соцмережі X.
"Очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх безпілотників і ракетних компонентів, а також якнайшвидше постачання ракет, про які просить Україна", - заявив Ландсбергіс.
Очільник литовського МЗС акцентував: дії Ірану підтверджують, що в країні не бояться реакції світу.
"Іран, який постачає балістичні ракети Росії, - ще одна ознака того, що в Ірані не бояться нашої реакції, не прагнуть дипломатії і не мають наміру зупиняти ескалацію. Це має стати останнім цвяхом у кришку труни умиротворення, якщо уроків Другої світової війни ще недостатньо", - написав він.
- 21 лютого стало відомо, що Іран надав Росії близько 400 балістичних ракет. Вони можуть знищувати цілі на відстані від 300 до 700 км.
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