Очільник МЗС Литви закликав ввести санкції проти Ірану через постачання балістичних ракет РФ

Про це він написав у соцмережі X.

"Очевидною відповіддю були б санкції на експорт до Ірану всіх безпілотників і ракетних компонентів, а також якнайшвидше постачання ракет, про які просить Україна", - заявив Ландсбергіс.

Очільник литовського МЗС акцентував: дії Ірану підтверджують, що в країні не бояться реакції світу.

"Іран, який постачає балістичні ракети Росії, - ще одна ознака того, що в Ірані не бояться нашої реакції, не прагнуть дипломатії і не мають наміру зупиняти ескалацію. Це має стати останнім цвяхом у кришку труни умиротворення, якщо уроків Другої світової війни ще недостатньо", - написав він.