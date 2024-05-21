Очільниця МЗС Німеччини Бербок прибула в Україну
У вівторок, 21 травня, з візитом до української столиці прибула міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Це вже сьомий її візит до України від початку повномасштабного вторгнення РФ
Про це йдеться на сайті німецького МЗС.
"Наша підтримка ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні. Путін припускає, що врешті-решт у нас закінчиться повітря, але ми витримаємо. Німеччина разом з багатьма іншими країнами з усіх частин світу твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", - заявила Бербок.
Дипломатка також підкреслила, що ФРН продемонструє це "дуже чітко у червні", коли запросить світ на Конференцію з відновлення України в Берліні.
Міністерка наголосила, що для захисту від російських ракет і безпілотників Україні терміново потрібна посилена ППО.
"Зараз ми повинні об’єднати зусилля, щоб Україна вижила, щоб українці могли продовжувати жити самостійним життям у майбутньому. І щоб путінські війська скоро не опинилися біля наших же кордонів... Разом з нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгостроковий страховий поліс для майбутнього України", - підкреслила німецька міністерка.
Відео з прибуттям міністерки поширив в соцмережі X журналіст Spiegel Крістоф Шульт.
- За підсумками засідання "Рамштайна" до ініціативи Німеччини з посилення української ППО долучилися Велика Британія, Франція, Іспанія, Румунія, Бельгія та Литва.
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