У Раді Європи пояснили, що саме перевірятимуть в законодавстві України

Про це вона сказала в ексклюзивному інтерв'ю спеціальній кореспондентці телеканалу "Еспресо" Тетяні Висоцькій.

"Перш за все, дозвольте мені привітати Україну з отриманням цього статусу кандидата (на членство у ЄС, - ред.) і початком переговорів, оскільки це велике досягнення і, на мою думку, значна зміна парадигми європейських інституцій щодо розширення, - коли країна, яка страждає від агресивної війни проти неї, отримує таку можливість. Це - величезний сигнал для України та українців, що ми бачимо, що ця війна має закінчитися, і що Україна має дуже чітку європейську перспективу. У той самий час, Україна вже давно є членом Ради Європи, і ми дуже раді, що завдяки нашому новому Плану дій, виконання якого розпочалося минулого, 2023 року, і триватиме чотири роки, до 2026 року, - ми можемо допомагати Україні в цьому напрямку. План має назву "Стійкість, відновлення та відбудова", що означає, що ми хочемо зосередитися на нагальних потребах України та українців, а також на середньостроковій перспективі, щоб допомогти Україні як під час війни, так і у післявоєнний період", - зазначила генеральна секретарка Ради Європи.

Читайте повну версію інтерв'ю: Як працюватиме створений в ЄС Реєстр збитків, завданих російською агресією. Розмова Еспресо з генеральним секретарем Ради Європи Марією Пейчинович-Бурич

За її словами, на виконання цього плану виділено "найбільший бюджет у рамках одного плану дій серед країн-членів Ради Європи - приблизно 50 мільйонів євро".

"Наш План дій має на меті допомогти Україні в тих сферах, зокрема, у захисті прав людини, демократії та верховенства права, щодо яких буде проводитися "скринінг" - як це називається у жаргоні Європейського Союзу, - і які будуть важливими для переговорів про вступ України до ЄС", - пояснила Марія Пейчинович-Бурич.

"Насправді, багато так званих політичних критеріїв членства у Європейському Союзі також належать до ключових критеріїв Ради Європи. Тож можна дуже чітко сказати, що низка сфер, над якими ми працюємо в рамках Плану дій, безпосередньо сприятимуть переговорам про вступ, починаючи з великих реформ, таких як судова та конституційна реформи, продовжуючи роботою у сфері медіа, а також розвитку місцевого самоврядування, реформування муніципалітетів тощо", - наголосила очільниця Ради Європи.