У Раді Європи обговорюють формат трибуналу над Путіним та Лукашенком
Формат майбутнього міжнародного трибуналу над диктаторами Путіним та Лукашенком слід узгодити шляхом широкої дискусії
Про це генеральна секретарка Ради Європи, хорватська політикиня Марія Пейчинович-Бурич заявила в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.
"Ця дискусія відбувається нині на рівні експертів у рамках згаданої мною Основної групи держав. Наразі ще не настав момент, коли учасники Основної групи остаточно вирішать, як і коли створювати трибунал", - зазначила вона.
За її словами, до обговорення слід залучити "якомога більше міжнародних організацій".
"Включаючи судові установи, такі як МКС (Міжнародний кримінальний суд) та інші. Думаю, більш широка дискусія про те, що було б найкращим рішенням і як до цього рухатися, після досягнення згоди, надасть легітимності майбутньому трибуналу, коли він буде сформований", - сказала Марія Пейчинович-Бурич.
"Тому добре, що дискусії є ґрунтовними і що справді розглядаються всі можливі способи створення трибуналу. Це потрібно, щоб після прийняття остаточного рішення, він міг почати ефективно функціонувати", - підсумувала генеральна секретарка Ради Європи.
- Як заявляла у січні минулого 2023 року заступниця державного секретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, США спільно з країнами G7 та Україною працюють над створенням міжнародного трибуналу з притягнення Російської Федерації до відповідальності за скоєні в Україні воєнні злочини в Україні - розглядаються різні моделі механізму діяльності майбутнього трибуналу.
- У вересні 2023 року міністри юстиції країн-членів та спостерігачів Ради Європи ухвалили у столиці Латвії декларацію, в якій викладено низку принципів для досягнення "повної відповідальності" за агресію РФ проти України, та надання відшкодування всім жертвам війни.
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