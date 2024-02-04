У Раді Європи обговорюють формат трибуналу над Путіним та Лукашенком

Про це генеральна секретарка Ради Європи, хорватська політикиня Марія Пейчинович-Бурич заявила в ексклюзивному інтерв'ю Еспресо.

"Ця дискусія відбувається нині на рівні експертів у рамках згаданої мною Основної групи держав. Наразі ще не настав момент, коли учасники Основної групи остаточно вирішать, як і коли створювати трибунал", - зазначила вона.

За її словами, до обговорення слід залучити "якомога більше міжнародних організацій".

"Включаючи судові установи, такі як МКС (Міжнародний кримінальний суд) та інші. Думаю, більш широка дискусія про те, що було б найкращим рішенням і як до цього рухатися, після досягнення згоди, надасть легітимності майбутньому трибуналу, коли він буде сформований", - сказала Марія Пейчинович-Бурич.

"Тому добре, що дискусії є ґрунтовними і що справді розглядаються всі можливі способи створення трибуналу. Це потрібно, щоб після прийняття остаточного рішення, він міг почати ефективно функціонувати", - підсумувала генеральна секретарка Ради Європи.