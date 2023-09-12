У Раді Європи підписали декларацію про "повну відповідальність" РФ за агресію проти України

Про це йдеться на сайті Ради Європи.

Ухвалений документ отримав назву "Ризькі принципи".

Ці принципи підкреслюють, що Реєстр збитків в Україні повинен мати підхід, орієнтований на жертву, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема, для жінок і дітей.

Крім того, у них наголошується на важливості надання допомоги національним органам влади для сприяння координації внутрішніх зусиль стосовно підтримки функціонування Реєстру та змістовних консультацій з громадянським суспільством і неурядовими організаціями.

"Міністри нагадали про важливість Реєстру збитків як першого кроку до того, щоб Росія заплатила за шкоду, завдану Україні своєю незаконною війною. Робота Реєстру, включаючи його цифрову платформу з усіма даними про претензії та зареєстрованими доказами, має стати першим компонентом майбутнього міжнародного механізму компенсації", - йдеться у заяві Ради Європи.

Там додають, що це допоможе забезпечити "повне та ефективне відшкодування для України та жертв через окремий міжнародний інструмент, який буде створено у співпраці з Україною".

Міністри зауважують, що всі звинувачення у злочинах, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні військами РФ в Україні, мають бути "повністю розслідувані та, якщо це виправдано, переслідуватися згідно із законом на національному та міжнародному рівнях, щоб винні понесли відповідальність за свої дії".

До того ж міністри юстиції країн-членів РЄ заявили про підтримку розслідування та зусилля зі збору доказів, які проводять Україна, інша національна влада та прокурор Міжнародного кримінального суду.

Вони також закликали всі зацікавлені сторони, включно з міжнародними організаціями, які продовжують свою роботу в Російській Федерації та Білорусі, брати активну участь у визначенні нинішнього місцеперебування незаконно депортованих і переміщених українських дітей та надати допомогу для їх безпечного повернення.

Що відомо про саміт БРІКС та арешт Путіна

17 березня Міжнародний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна. Рішення МКС пов'язане з воєнними злочинами Путіна та Львової-Бєлової. Вони підозрюються у незаконній депортації українського населення, зокрема дітей.

Після цього у Бразилії натякнули, що Путіна може бути заарештовано на території країни через ордер, виданий Міжнародним кримінальним судом.

Міністр закордонних справ України, коментуючи рішення Міжнародного кримінального суду, сказав, що "колеса справедливості крутяться", а в Human Rights Watch ордер на арешт Путіна назвали "тривожним дзвінком" для тих, хто вчиняє зловживання або приховує їх.

Пізніше до відгуків цих країн приєднались представники Великої Британії та Канади, які однозначно підтримали позицію суду. Також президент США Джо Байден заявив, що ордер МКС на арешт Путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.

Юристка Катерина Бусол вважала, що в Південно-Африканській Республіці будуть намагатись вмовляти Путіна не їхати на саміт БРІКС у серпні. А згодом міністр закордонних справ Серій Лавров заявив, що планує відвідати нараду глав МЗС країн БРІКС у ПАР 1-2 червня.

У середині квітня у ПАР наголошували, що ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, виданий судом у Гаазі, встромляє їм палиці в колеса напередодні саміту БРІКС у серпні.

26 квітня Південно-Африканської Республіки заявила, що не виходитиме з-під юрисдикції Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна.

1 травня влада Південно-Африканська Республіка неформально попередила РФ, що буде змушена заарештувати російського диктатора Путіна за ордером МКС, якщо він прилетить до країни на саміт БРІКС.

Уже 30 травня у ПАР заявили, що не скасовуватимуть рішень МКС, але нададуть дипломатичний імунітет учасникам саміту країн БРІКС у серпні.

Пізніше президент ПАР Сиріл Рамафоса під присягою заявив, що Кремль погрожував йому війною, якщо Путіна арештують під час саміту БРІКС.

19 липня стало відомо, що на саміті БРІКС, який проходитиме 22-24 серпня в ПАР, Росію фізично представлятиме голова МЗС Сергій Лавров. Президент РФ Володимир Путін візьме участь онлайн. У Держдепі США Путіна назвали "міжнародним ізгоєм".

Згодом Лідер Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що російського президента Володимира Путіна не заарештують, якщо він відвідає зустріч G20 у Ріо-де-Жанейро 2024 року.