Очолити США може третя людина поки буде турбулентність у кілька місяців після виборів, - Чалий

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Американські експерти кажуть, що це будуть одні з самих рівних за результатами вибори у США. Будуть навіть щільніші, ніж у 2016 році, коли були кандидатами Дональд Трамп з Гілларі Клінтон. Я нагадаю, що у США інша система, бо зараз соціологія показує, скільки людей голосують за кандидата, а результат буде встановлюватися у кожному штаті окремо за голосами виборців. Тобто скільки голосів дає штат пропри те, яка кількість людей там живе. Якщо у якомусь штаті на голос більше за одного з кандидатів, то всі голоси і йдуть тому кандидату. Це американська специфіка. Результати виборів не будуть відомі до останнього моменту. Можна прогнозувати, що вони будуть дуже близькими за результатами, а значить варіант турбулентності й кризового етапу в кілька місяців набирає ще більшої ймовірності", - зауважив Валерій Чалий.

За його словами, результати виборів у США можуть бути не встановлені аж до 20 січня 2025 року.

"І тоді керівником країни стане не пані Гарріс чи пан Трамп, а це буде третя людина. Про це ніхто взагалі не говорить, але може бути й так. І це може бути лідер Палати представників, який буде на той час на цій посаді. Нам головне - щоб у них пройшли вибори та був результат, з яким погодиться опонент. Нам не так важливо хто переможе, у нас має бути три думки про США - політична підтримка, збройна підтримка та стратегічне партнерство. А все інше - їхні внутрішні справи. Ключове питання - не хто переможе 5 листопада, а наступні питання – нема законного ленд-лізу, щоб у наступному році США надавали озброєння Україні, у військовому бюджеті США нема коштів на Україну, відсутнє стратегічне розуміння з американськими партнерами, що ми будемо робити у наступному році після літа. Це ключові питання нашого стратегічного партнерства", - підкреслив дипломат.

На його думку, дуже цікаво спостерігати за виборами у США, які 5 листопада дадуть серйозний політичний сигнал. Однак дуже завищеними очікуваннями для нас є те, що результат виборів змінить кардинально все у світі та закінчить війну.

"Щодо лідера Палати представників, який може очолити країну поки не буде остаточного результату виборів, то я не згадав чинного спікера Палати представників Майка Джонсона, бо будуть ще вибори й у Конгрес. Тому китайці зараз сконцентрувалися на лобіюванні у Конгрес. Це може бути не Джонсон. Я не знаю, в який момент це відбудеться. Якщо до 20 січня або у ці дні, то може і Джонсон, може він залишиться. Я не хотів би, щоб цей сценарій був задіяний, але кажу, що турбулентність може зашкалювати, а нам потрібно, щоб кошти у бюджет були закладені ще з 1 жовтня. Я шукаю в американському бюджеті $40 млрд на Україну і не знаходжу, тому мене це турбує більше, ніж ім'я президента США. Можна працювати з кожним, кого оберуть американці, аби цей президент мав інструменти допомоги Україні у війні проти Путіна та Росії", - резюмував Чалий.

10 жовтня кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп відмовився провести другі дебати з віцепрезиденткою Камалою Гарріс наприкінці жовтня.



