За версією ЦПД при РНБО України, 23 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція.

Маніпуляція: Американський політичний аналітик Ґілберт Доктороу заявив: "Як ми знаємо, Кремль категорично відкинув будь-які переговори, оскільки вважає, що ця остання операція, проведена тими, кого вони називають неонацистським режимом у Києві, перетнула остаточну "червону лінію" і перетворила цей режим на сторону, з якою вони не хочуть мати справу".

Спростування: Переказуючи проросійські наративи, Доктороу підігрує пропаганді РФ, яка намагається у будь-який спосіб виправдати відмову Москви від переговорів з Україною на справедливих умовах, які є невигідними російській стороні.

Дезінформація: Спекулюючи на темі використання Україною західної зброї під час операції в Курській області, колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "НАТО вторглася в РФ, і, зокрема, до Альянсу входять Сполучені Штати".

Спростування: Ріттер маніпулятивно інтерпретує використання Україною західної зброї як "вторгнення НАТО", що не відповідає дійсності. Військова підтримка України Заходом є частиною легітимної оборони суверенної держави і жодним чином не означає прямої участі НАТО в конфлікті.