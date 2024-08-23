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"Операція на Курщині - вторгнення НАТО в Росію": антиукраїнські наративи іноземних ЗМІ за 23 серпня

Влад Дідусь
23 серпня, 2024 п'ятниця
19:06
Світ Суджа, РФ, Курська область

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які світові медіа запустили 23 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 23 серпня у світі з'явилися дезінформація і маніпуляція. 

Маніпуляція: Американський політичний аналітик Ґілберт Доктороу заявив: "Як ми знаємо, Кремль категорично відкинув будь-які переговори, оскільки вважає, що ця остання операція, проведена тими, кого вони називають неонацистським режимом у Києві, перетнула остаточну "червону лінію" і перетворила цей режим на сторону, з якою вони не хочуть мати справу".

Спростування: Переказуючи проросійські наративи, Доктороу підігрує пропаганді РФ, яка намагається у будь-який спосіб виправдати відмову Москви від переговорів з Україною на справедливих умовах, які є невигідними російській стороні. 

Дезінформація: Спекулюючи на темі використання Україною західної зброї під час операції в Курській області, колишній офіцер американської розвідки Скотт Ріттер заявив: "НАТО вторглася в РФ, і, зокрема, до Альянсу входять Сполучені Штати". 

Спростування: Ріттер маніпулятивно інтерпретує використання Україною західної зброї як "вторгнення НАТО", що не відповідає дійсності. Військова підтримка України Заходом є частиною легітимної оборони суверенної держави і жодним чином не означає прямої участі НАТО в конфлікті.

  • Раніше російські пропагандисти поширили фейк, що ЗСУ Курщині розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку. 
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
Війна з Росією
фейк
НАТО
США
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
Суджа
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