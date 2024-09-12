Опозиційна партія Угорщини майже зрівнялася у рейтингу з партією Орбана, - опитування
Опозиційна угорська партія TISZA Петера Мадяра майже зрівнялась у рейтингу з партією прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана "Фідес"
Про це йдеться в опитуванні незалежної соціологічної компанії Median, передає "Європейська правда".
Зазначається, що опитування тривало з 3 по 10 вересня. Так, згідно з результатами, за партію TISZA Петера Мадяра готові проголосувати 39% виборців. Натомість за партію "Фідес" Віктора Орбана віддали б голоси 43% угорських виборців.
"Таким чином, різниця у підтримці політичних сил наразі складає лише 4%, при цьому заявлена похибка цього дослідження складає 3,5%", - зазначає видання.
- 11 липня до столиці України прибув Петер Мадяр. Він відвідав стіну пам’яті про полеглих бійців біля Михайлівського собору та відвідав Охматдит.
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