Орбан: 31 із 32 країн - членів НАТО хоче перемогти росіян

Про це повідомляє Teleх.

За словами Орбана, Угорщина є одним з найлояльніших членів НАТО, а "31 з 32 країн - членів НАТО хоче перемогти росіян".

"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", - заявив премєр Угорщини.

Також Орбан заявив, що не хоче, щоб "жоден квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".