Орбан: 31 із 32 країн - членів НАТО хоче перемогти росіян
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що країни НАТО сприяють війні в Україні, а Угорщина - "на боці миру"
Про це повідомляє Teleх.
За словами Орбана, Угорщина є одним з найлояльніших членів НАТО, а "31 з 32 країн - членів НАТО хоче перемогти росіян".
"Позиція Угорщини полягає в тому, що це помилка. Навіть якщо це означає, що ми залишилися наодинці серед 32-х", - заявив премєр Угорщини.
Також Орбан заявив, що не хоче, щоб "жоден квадратний дюйм Угорщини став російською військовою мішенню".
- Нещодавно Орбан заявив, що під час зустрічі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом погодив не блокувати рішення Альянсу щодо України.
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