Орбан єдиний з країн ЄС і НАТО привітав Путіна з перемогою на виборах
Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з "офіційною перемогою на президентських виборах" і висловив бажання посилити співпрацю з Росією
Про це в соцмережі X (Twitter) заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.
"Після офіційних результатів виборів прем'єр Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з переобранням, зазначивши, що заснована на взаємній повазі співпраця між Угорщиною і Росією дає змогу вести важливі дискусії навіть у складних геополітичних контекстах", – написав Ковач.
У "привітанні" Орбан підтвердив "прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин".
Зазначимо, що лідер Угорщини став першим і поки єдиним представником країн ЄС і НАТО, який привітав російського диктатора.
- Сьогодні майже дослівно слова Орбана повторив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, зазначивши, що його країна прагне співпрацювати з Росією.
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