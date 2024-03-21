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Орбан єдиний з країн ЄС і НАТО привітав Путіна з перемогою на виборах

21 березня, 2024 четвер
19:57
Світ путін і орбан

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан привітав Путіна з "офіційною перемогою на президентських виборах" і висловив бажання посилити співпрацю з Росією

Про це в соцмережі X (Twitter) заявив представник угорського уряду Золтан Ковач.

"Після офіційних результатів виборів прем'єр Віктор Орбан привітав Володимира Путіна з переобранням, зазначивши, що заснована на взаємній повазі співпраця між Угорщиною і Росією дає змогу вести важливі дискусії навіть у складних геополітичних контекстах", – написав Ковач.

У "привітанні" Орбан підтвердив "прихильність Угорщини до миру і готовність активізувати співпрацю в секторах, які не потрапили під санкції ЄС, наголосивши на важливості діалогу в зміцненні мирних відносин".

Зазначимо, що лідер Угорщини став першим і поки єдиним представником країн ЄС і НАТО, який привітав російського диктатора.

  • Сьогодні майже дослівно слова Орбана повторив очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто, зазначивши, що його країна прагне співпрацювати з Росією.
Теги:
Володимир Путін
вибори президента
Віктор Орбан
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