Орбан передав не всю позицію Трампа щодо України, йдеться також про погрози Путіну, - політексперт Попов

Про це розповів політичний експерт Українського інституту майбутнього Ігор Попов у етері телеканалу "Еспресо".

“Щодо позиції Трампа по війні в Україні, боюсь, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан передав не всю формулу заяв. Крім того, що передав Орбан, є ще дещо. Трамп подзвонить Путіну і скаже йти на компроміси. Якщо Кремль на це не погодиться, то Трамп погрожуватиме дати Україні ще більше зброї. Адже в такому випадку від компромісу буде відмовлятися російська сторона", - повідомив він.

Звичайно, в Україні побоюються, що після перемоги Трампа в нас буде менше шансів на отримання військової і фінансової допомоги. Проте в Європі це також визнають як загрозу, зауважив Попов.

"Європа вже будує, фактично, нову систему колективної безпеки на випадок, якщо США не присилатимуть експедиційний корпус під час нападу на Європу, як вони це робили під час Першої та Другої світової війни. Якщо Трампа народ США обере президентом, то з ним працюватимуть всі держави, це закони демократичного світу. А протистояння в США може призвести до того, що інавгурація затягнеться, можуть бути якісь оскарження, протести, і це вплине на легітимність влади, яка обирається", - додав він.

За його словами, на зустрічі Ради ЄС, яка відбудеться у Брюсселі через 10 днів, будуть обговорюватись питання військової допомоги Україні та збільшення оборонних видатків.

"Буквально минулого тижня Єврокомісія ухвалила свою оборонно промислову стратегію. Тобто вони збільшують виробництво власного озброєння, щоб не бути залежними від американського озброєння. Тому процеси в США, їх внутрішні дискусії, переосмислення США своєї ролі у світі впливають на безпеку в Європі. Тому ми зараз отримуємо більше допомоги від ЄС, Японії. Американська допомога зупинилась і у нас немає гарантії, що вона буде надана Україні", - резюмував Попов.