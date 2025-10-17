Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів

Про це інформує російське пропагандистське видання "РИА-Новости".

За словами Пєскова, якщо обидва лідери висловлять таке бажання, організацією саміту займатимуться глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо.

Окремо речник повідомив, що Путін у п’ятницю провів телефонну розмову з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.

За інформацією видання, Орбан запропонував забезпечити умови для проведення можливого російсько-американського саміту в Будапешті.

Під час цієї розмови, як зазначили у Кремлі, Путін розповів Орбану про основні результати контакту з Трампом і висловив готовність нібито продовжити діалог щодо пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні.