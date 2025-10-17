Орбан запропонував Путіну допомогу з організацією зустрічі з Трампом в Будапешті, в Кремлі підтвердили, що вона може відбутися впродовж двох тижнів
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч між президентами США та РФ Дональдом Трампом й Володимиром Путіним може відбуватися протягом двох тижнів, а прем’єр Угорщини Віктор Орбан запропонував допомогти з її організацією
Про це інформує російське пропагандистське видання "РИА-Новости".
За словами Пєскова, якщо обидва лідери висловлять таке бажання, організацією саміту займатимуться глава МЗС Росії Сергій Лавров і держсекретар США Марко Рубіо.
Окремо речник повідомив, що Путін у п’ятницю провів телефонну розмову з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном.
За інформацією видання, Орбан запропонував забезпечити умови для проведення можливого російсько-американського саміту в Будапешті.
Під час цієї розмови, як зазначили у Кремлі, Путін розповів Орбану про основні результати контакту з Трампом і висловив готовність нібито продовжити діалог щодо пошуку шляхів мирного врегулювання війни в Україні.
- У четвер, 16 жовтня, президент США Дональд Трамп поговорив телефоном з російським диктатором Володимиром Путіним та заявив, що домовився з ним про зустріч в Будапешті.
