Орбан заявив, що лише Україна має вирішувати, чи продовжувати боротися у війні з РФ

Про це він повідомив на пресконференції після неформального саміту ЄС у Будапешті, передає "Європейська правда".

"Я ніколи не казав, що українцям робити. Їх країна, їх майбутнє, їхнє життя, суверенна країна. Але я готовий допомогти їм, як я багато разів робив, бо вони наші сусіди, які боролися героїчно і які заслуговують кращого майбутнього ніж те, що світить їм зараз", - заявив Орбан.

Також угорський премʼєр підкреслив, що Україна є суверенною державою і вирішувати, що робити в подальшому, мають лише її громадяни.

"Вони вирішили боротися і вони боролися героїчно, їм належить вирішувати продовжувати чи ні", - додав він.

За словами Орбана, свої зусилля щодо України він спрямовує лише на те, аби ізолювати Будапешт від війни та ймовірності ситуації, яка матиме негативний вплив на Угорщину.

"У липні я їздив до Києва і до Москви, я був жорстко розкритикований за це. Але те, що я робив в Україні не було спробою переконати українців зробити щось. Я лише намагався пояснити президенту, що час не на його боці і я готовий допомогти створити певне перемир'я, яке передувало б більш тривалому миру. Мене відкинули і запевнили, що час на їхньому боці", - пояснив Орбан.