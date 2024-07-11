Орбан зустрінеться з Трампом у Флориді 11 липня, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посланням на власні джерела.

Зазначається, що ця зустріч відбудеться менше ніж через тиждень після візиту Віктора Орбана до лідера Росії Володимира Путіна. Видання припускає, що це, ймовірно, посилить побоювання, що угорський лідер працює посередником між Путіним і Трампом.

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Після завершення саміту НАТО у Вашингтоні Віктор Орбан відвідає курорт Мар-а-Лаго, де зустрінеться з Дональдом Трампом. За даними джерел, експрезидент США не просив угорського прем'єра закласти основу для якоїсь мирної угоди між Україною та РФ.

Візити Віктора Орбана до Москви та Пекіна

На початку червня у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Орбан планує здійснити візит до Москви після відвідин Києва.

Своєю чергою президент Європейської ради Шарль Мішель нагадав, що держава, яка головує в Євросоюзі, не може взаємодіяти з Росією від імені блоку. Також на інформацію про поїздку прем'єра Угорщини у Москву відреагував і прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Пізніше 5 липня до Москви прибув з візитом прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. У Кремлі він зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним і закликав його до припинення вогню.

Після новини про візит Орбана до Москви президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн висловила переконання, що умиротворення не зупинить російського диктатора Путіна.

"Тільки єдність і рішучість прокладуть шлях до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні", - наголосила вона.

Також очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що візит Орбана до РФ відбувається "виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та Росією".

Згодом 8 липня Орбан прибув із візитом до Пекіна, де зустрівся з очільником КНР Сі Цзіньпіном. Сторони обговорили своє бачення "кроків задля досягнення миру в Україні". Наступною зупинкою угорського прем'єра стане Вашингтон.