Остін провів другу за місяць телефонну розмову з міністром оборони РФ Бєлоусовим
Очільник Пентагону Ллойд Остін у п'ятницю, 12 липня, провів другу за місяць телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Бєлоусовим
Про це на брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.
Телефонна розмова Остіна та Бєлоусова відбулась відбулася вранці 12 липня за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, зазначила Сінгх.
За її словами, під час розмови очільник Пентагону наголосив на важливості підтримання комунікації на тлі російсько-української війни.
Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Там зазначили, що під час телефонного дзвінка "обговорювали питання запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації".
- Нагадаємо, що 25 червня Ллойд Остін провів першу телефонну розмову з новим очільником міністерства оборони Росії - Андрієм Бєлоусовим. Востаннє очільник оборонного відомства США мав таку телефонну розмову в березні 2023 року - тоді він комунікував з Сергієм Шойгу.
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