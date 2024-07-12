Остін провів другу за місяць телефонну розмову з міністром оборони РФ Бєлоусовим

Про це на брифінгу повідомила речниця Пентагону Сабріна Сінгх.

Телефонна розмова Остіна та Бєлоусова відбулась відбулася вранці 12 липня за підсумками саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, зазначила Сінгх.

За її словами, під час розмови очільник Пентагону наголосив на важливості підтримання комунікації на тлі російсько-української війни.

Водночас Міністерство оборони РФ заявило, що розмова відбулася з ініціативи російської сторони. Там зазначили, що під час телефонного дзвінка "обговорювали питання запобігання загрозам безпеці та зниження ризику можливої ескалації".