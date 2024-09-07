"Означатиме різку ескалацію": у Білому домі прокоментували ймовірну передачу Іраном балістичних ракет Росії
Речник Ради національної безпеки Білого дому Шон Саветт заявив, що ймовірна передача Іраном балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Тегераном війни РФ проти України
Про це інформує Reuters.
"Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - сказав він.
Саветт зазначив, що раніше, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Москвою та Тегераном. Тож зараз у Білому домі стривожені повідомленнями про можливу передачу балістичних ракет.
Місія Ірану в ООН в Нью-Йорку заявила, що позиція Тегерана щодо конфлікту в Україні залишається незмінною.
"Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам, які беруть участь у конфлікті, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню. (...) Таким чином, Іран не тільки сам утримується від таких дій, але й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, що беруть участь у конфлікті", - йдеться у повідомленні.
- Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".
- 6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.
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