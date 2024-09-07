"Означатиме різку ескалацію": у Білому домі прокоментували ймовірну передачу Іраном балістичних ракет Росії

Про це інформує Reuters.

"Будь-яка передача іранських балістичних ракет Росії означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України", - сказав він.

Саветт зазначив, що раніше, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, США попереджали про поглиблення безпекового партнерства між Москвою та Тегераном. Тож зараз у Білому домі стривожені повідомленнями про можливу передачу балістичних ракет.

Місія Ірану в ООН в Нью-Йорку заявила, що позиція Тегерана щодо конфлікту в Україні залишається незмінною.

"Іран вважає негуманним надання військової допомоги сторонам, які беруть участь у конфлікті, що призводить до збільшення людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню. (...) Таким чином, Іран не тільки сам утримується від таких дій, але й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, що беруть участь у конфлікті", - йдеться у повідомленні.