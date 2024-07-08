Парламентські вибори у Франції: перемагає партія "Новий народний фронт", жодна не матиме більшості
Після двох турів голосування на парламентських виборах у Франції, що відбулися 29-30 червня та 6-7 липня, "Новий народний фронт" (NFP) хоча й отримав найбільше місць, не зміг забезпечити собі абсолютну більшість у Національній Асамблеї
Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Франції.
Лівий "Новий народний фронт" отримав найбільше місць, але не зміг досягти 289 місць, необхідних для абсолютної більшості. Другою у рейтингу йде коаліція "Разом!" президента Франції Емманюеля Макрона. Третю позицію за кількістю місць у парламенті посіло праве "Національне об'єднання" (RN).
Рейтинг партій за кількістю місць у парламенті:
- "Новий народний фронт" - 182 місця;
- "Разом!" - 168 місць;
- "Національне об'єднання" Марін Ле Пен - 143 місця;
Загалом у французькому парламенті 577 місць.
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У неділю, 7 липня 2024 року, у Франції відбулося голосування на другому турі позачергових парламентських виборів, за підсумками якого буде розподілено 577 місць у нижній палаті Національної асамблеї країни.
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