Парламентські вибори у Франції: перемагає партія "Новий народний фронт", жодна не матиме більшості

Про це повідомляє міністерство внутрішніх справ Франції.

Лівий "Новий народний фронт" отримав найбільше місць, але не зміг досягти 289 місць, необхідних для абсолютної більшості. Другою у рейтингу йде коаліція "Разом!" президента Франції Емманюеля Макрона. Третю позицію за кількістю місць у парламенті посіло праве "Національне об'єднання" (RN).

Рейтинг партій за кількістю місць у парламенті:

"Новий народний фронт" - 182 місця;

"Разом!" - 168 місць;

"Національне об'єднання" Марін Ле Пен - 143 місця;

Загалом у французькому парламенті 577 місць.