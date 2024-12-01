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Парламентські вибори у Румунії: хто лідирує за результатами екзитполів

Катерина Єсікова
1 грудня, 2024 неділя
21:44
Світ вибори в румунії

У неділю, 1 грудня, у Румунії відбулися парламентські вибори. За результатами екзитполів, лідирує Соціал-демократична партія (PSD)

Зміст

Про це повідомляє DIGI24.

Зазначається, що вибори проходять на складному для Румунії тлі, а зарубіжні ЗМІ називають їх "найважливішими за останні 35 років". У виборах взяли участь 39 партій і 19 організацій меншин. 

Станом на 21:00, за результатами  екзитполу CURS, на парламентських виборах лідирують PSD та "Альянс за об'єднання румунів" (AUR). Далі йдуть Національна ліберальна партія та "Союз порятунку Румунії" з приблизно однаковим результатом.

Довідка. Парламентські вибори визначать наступний склад парламенту, який складається з 332 депутатів і 137 сенаторів.  

Виборча система пропорційна, призначена для обмеження політичної фрагментації в румунському парламенті. Таким чином, щоб отримати мандати, політичні партії повинні перевищити виборчий поріг у 5% загальнонаціональних голосів (дійсно поданих голосів) або принаймні 20% голосів щонайменше у чотирьох виборчих округах.

  • У неділю, 24 листопада, у Румунії розпочався перший тур голосування на президентських виборах. Всього зареєстровано 18 008 480 виборців. Перемогу в першому турі здобув антизахідний кандидат Калін Георгеску.
  • Верховний суд Румунії 28 листопада ухвалив рішення про перерахунок голосів після першого туру президентських виборів.


 

 

Теги:
Новини
вибори
Румунія
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