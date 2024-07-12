Партія Фіцо відмовилася приєднатися до групи Орбана в Європарламенті
Партія прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо SMER-SD не приєднається до групи очільника угорського уряду Віктора Орбана "Патріоти за Європу" в Європарламенті, посилаючись на ідеологічні розбіжності
Про це він сказав у відеозверненні у Facebook, передає Erucativ.
Фіцо прокоментував спроби SMER-SD знову долучитися до Партії європейських соціалістів.
"Європейські соціалісти, напевно, думають, що ми продамо душу. І що ми відмовимося від наших суверенних позицій щодо України, права вето, міграції або етичних питань в обмін на членство в їхній партії і фракції", - зазначив словацький прем’єр.
Видання додає, що в грудні 2023 року Партія європейських соціалістів відсторонила від членства SMER-SD та іншу коаліційну партії Словаччини Hlas, оскільки тоді почала зростати критика стосовно їхніх проросійських поглядів, потурання ультраправим і помітного відходу партії Фіцо від соціалістичних цінностей.
"Якщо від нас очікують, що ми кудись поїдемо і будемо просто повторювати чужі бажання, навіть якщо це різко суперечить словацьким національним інтересам, то дозвольте мені сказати заздалегідь: дякую, але наші депутати Європарламенту воліли б залишатися незалежними", - заявив Фіцо.
Водночас депутатка від SMER-SD Моніка Беньова висунула пропозицію припинити переговори з європейськими соціалістами додавши, що представить колегам "інший план", який, за її словами, буде "справедливим і автентичним" для її партії.
Erucativ наголошує: це стало причиною очікувань, що SMER-SD приєднається до "Патріотів за Європу" Орбана. Однак Фіцо спростував таку думку.
"SMER як автентична словацька соціал-демократія не може приєднатися до європейських політичних структур, які не мають нічого спільного з лівими і соціал-демократією", - сказав словацький прем’єр, не зазначаючи фракцію, яку мав на увазі.
- 30 червня угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан, лідер ультраправої Австрійської партії свободи Герберт Кікль і експрем’єр Чехії Андрей Бабіш оголосили про створення нової правої групи в Європейському парламенті.
- 1 липня праворадикальна партія Португалії Chega ("Досить") приєднається до політичної групи "Патріоти за Європу" очільника угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті.
- 8 липня стало відомо, що ультраправа французька партія "Національне об’єднання", фактичною лідеркою якої є Марін Ле Пен, має намір увійти до політичної групи "Патріоти за Європу" очільника угорського уряду Віктора Орбана у Європарламенті.
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