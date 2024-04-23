Пашинян заявив, що не знає, чому Вірменія продовжує залишатися членом ОДКБ

Про це він сказав в інтерв'ю британським ЗМІ, пише Радио Азаттык.

За словами Пашиняна, ОДКБ не залучила механізмів реагування під час порушення кордонів Вірменії з боку збройних сил Азербайджану у 2021 та 2022 роках, заявляючи, що кордони не делімітовані. На його думку, ОДКБ не існує як механізм, на який країни-члени, Росія, Вірменія та інші можуть сподіватися.

"І це обґрунтовується реакцією ОДКБ та заявами деяких країн-членів. Наше суспільство нам каже: чому ви продовжуєте залишатись членом ОДКБ? Говорячи відверто, я не маю відповіді на це питання", - сказав Пашинян.

Крім того, вірменський прем'єр підкреслив занепокоєння, яке викликають у Вірменії заяви, що надходять з Азербайджану щодо реформ та модернізації вірменської армії. За його словами, жодна країна не може заперечувати права іншої країни мати боєздатну армію.

"Потрібно констатувати, що наявність боєздатної армії, так, іноді використовується для війни, але наявність боєздатної армії важлива і для миру, для формування правильного балансу сил. Ми не готуємося до війни, ми готуємося до миру, але, з іншого боку, поки ми не маємо впевненості, що Республіка Вірменія не зазнає нападу, ми, природно, повинні розвивати нашу обороноздатність", - підкреслив Пашинян.

Прем'єр-міністр наголосив, що наразі Вірменія вступає у процес демаркації, який є надзвичайно важливим, зокрема, з погляду зниження ризиків безпеки.