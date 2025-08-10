Павел Коваль: якщо саміт на Алясці зміцнить Путіна, він розірве мирну угоду Вірменії з Азербайджаном, яка є успіхом Трампа

Про це він заявив 10 серпня 2025 року у себе в мережі Х.

"Наша місія є простою: нагадати усім, якою є Росія Путіна. Правда про Путіна та майбутній саміт на Алясці ще простіша. Якщо Путін залишить Аляску зміцнілим, він швидко використає власні методи, аби розірвати угоду між Вірменією та Азербайджаном, яка є найбільшим дипломатичним успіхом президента Трампа", - зазначив Коваль.

"На щастя, багато політиків у Вашингтоні знають про це та вживають заходів", - наголосив польський депутат.

