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Пентагон виділив майже $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM: їх постачатимуть, зокрема, й Україні

Катерина Ганжа
12 вересня, 2024 четвер
11:11
Світ Пентагон

Міністерство оборони США уклало контракт на майже $1,2 млрд з концерном Raytheon на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, постачатимуть і в Україну

Зміст

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону.

Зазначається, що передбачено виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також іншого обладнання для інженерно-технічної підтримки виробництва.

Роботи будуть виконуватися в Тусоні (штат Аризона). Очікується, що вони будуть завершені до 31 грудня 2028 року.

"Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії", - зазначили в оборонному відомстві США.

  • У п'ятницю, 6 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю 250 млн доларів.
Теги:
Новини
Україна
зброя
Пентагон
Війна з Росією
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