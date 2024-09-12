Пентагон виділив майже $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM: їх постачатимуть, зокрема, й Україні

Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону.

Зазначається, що передбачено виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також іншого обладнання для інженерно-технічної підтримки виробництва.

Роботи будуть виконуватися в Тусоні (штат Аризона). Очікується, що вони будуть завершені до 31 грудня 2028 року.

"Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії", - зазначили в оборонному відомстві США.