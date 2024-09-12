Пентагон виділив майже $1,2 млрд на виробництво ракет AMRAAM: їх постачатимуть, зокрема, й Україні
Міністерство оборони США уклало контракт на майже $1,2 млрд з концерном Raytheon на виробництво вдосконалених ракет середньої дальності AMRAAM класу "повітря - повітря". Їх, зокрема, постачатимуть і в Україну
Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті Пентагону.
Зазначається, що передбачено виробництво ракет, телеметричної системи AMRAAM, запасних частин, а також іншого обладнання для інженерно-технічної підтримки виробництва.
Роботи будуть виконуватися в Тусоні (штат Аризона). Очікується, що вони будуть завершені до 31 грудня 2028 року.
"Цей контракт передбачає закордонні військові продажі до Бахрейну, Болгарії, Канади, Фінляндії, Німеччини, Угорщини, Італії, Японії, Норвегії, Швейцарії, України та Великої Британії", - зазначили в оборонному відомстві США.
- У п'ятницю, 6 вересня, очільник Пентагону Ллойд Остін анонсував новий пакет допомоги Україні вартістю 250 млн доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.28Продаж 45.89
- Актуальне
- Важливе