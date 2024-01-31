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Пентагон відреагував на чутки про звільнення Залужного: "Внутрішні справи України"

31 січня, 2024 середа
09:45
Світ офіційний представник Пентагону Патрік Райдер

Речник Пентагону Пет Райдер прокоментував чутки щодо ймовірного звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, назвавши цю ситуацію "внутрішніми справами" України

Про це він сказав під час останнього брифінгу.

Речника Пентагону запитали журналісти, чи повідомляла Україна про заміну генерала Залужного на посаді головнокомандувача.

На це він відповів, що "не відстежує жодних змін" у вищому військовому керівництві нашої держави

"Очевидно, що Україна має обговорювати свої внутрішні справи", - підкреслив Райдер.

Чутки про звільнення Залужного: що відомо

29 січня у мережі з'явилась інформація про звільнення головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Проте прессекретар президента України Сергій Никифоров заперечив це.

Секретар комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко зазначив, що коментарі влади про відставку Валерія Залужного - це гра з народом.

А в ISW наголосили, що російські пропагандисти використовують чутки про звільнення або відставку головнокомандувача ЗСУ для низки інформаційних операцій, у центрі яких – внутрішні справи України.

Теги:
Україна
Пентагон
США
Валерій Залужний
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