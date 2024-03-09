Пентагон запевнив у "відсутності свідчень" контакту з НЛО

Такий висновок містить доповідь, опублікована міністерством оборони США, інформує "Радіо Свобода".

Офіційні представники Пентагону також заявили про "відсутність свідчень", які б підтверджували, що представники уряду США стикалися зі зразками інопланетного життя.

Більшість об'єктів, які сприймалися за НЛО, були звичайними земними розробками, стверджується в доповіді, представленій 8 березня в Конгресі США.

Пентагон, однак, визнав, що дані, оприлюднені в доповіді, не зможуть переконати значну частину людей, які вірять в інопланетних прибульців.