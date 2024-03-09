Пентагон запевнив у "відсутності свідчень" контакту з НЛО
Сплеск інтересу до так званих неідентифікованих летючих обʼєктів (скорочено НЛО) у 1950–1960 роках пояснюється випробувальними польотами американських літаків-розвідників та випробуванням деяких космічних технологій
Такий висновок містить доповідь, опублікована міністерством оборони США, інформує "Радіо Свобода".
Офіційні представники Пентагону також заявили про "відсутність свідчень", які б підтверджували, що представники уряду США стикалися зі зразками інопланетного життя.
Більшість об'єктів, які сприймалися за НЛО, були звичайними земними розробками, стверджується в доповіді, представленій 8 березня в Конгресі США.
Пентагон, однак, визнав, що дані, оприлюднені в доповіді, не зможуть переконати значну частину людей, які вірять в інопланетних прибульців.
- У липні ексрозвідник ВПС США заявив у конгресі про державну програму з дослідження НЛО і приховування її даних. Пентагон спростував заяви.
- 28 лютого Daily Mail оприлюднив відео, на якому дрон ЗСУ нібито зняв у зоні бойових дій НЛО.
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