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Головна Світ Пентагон запевнив у "відсутності свідчень" контакту з НЛО

Пентагон запевнив у "відсутності свідчень" контакту з НЛО

9 березня, 2024 субота
05:36
Світ НЛО

Сплеск інтересу до так званих неідентифікованих летючих обʼєктів (скорочено НЛО) у 1950–1960 роках пояснюється випробувальними польотами американських літаків-розвідників та випробуванням деяких космічних технологій

Такий висновок містить доповідь, опублікована міністерством оборони США, інформує "Радіо Свобода".

Офіційні представники Пентагону також заявили про "відсутність свідчень", які б підтверджували, що представники уряду США стикалися зі зразками інопланетного життя.

Більшість об'єктів, які сприймалися за НЛО, були звичайними земними розробками, стверджується в доповіді, представленій 8 березня в Конгресі США.

Пентагон, однак, визнав, що дані, оприлюднені в доповіді, не зможуть переконати значну частину людей, які вірять в інопланетних прибульців.

  • У липні ексрозвідник ВПС США заявив у конгресі про державну програму з дослідження НЛО і приховування її даних. Пентагон спростував заяви.
  • 28 лютого Daily Mail оприлюднив відео, на якому дрон ЗСУ нібито зняв у зоні бойових дій НЛО.
Теги:
Пентагон
НЛО
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