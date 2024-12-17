Перехідний уряд Сирії: Росії варто переглянути свою присутність та інтереси в країні

Про це повідомив секретар перехідного уряду Сирії Обейда Арнаут, передає Euronews.

"Я думаю, що Росія повинна переглянути свою присутність на сирійській території, а також свої інтереси, які були пов'язані зі злочинним режимом Асада. Вони можуть переглянути свою позицію і виступити з ініціативою до нової адміністрації, щоб показати, що вони не мають ворожнечі до сирійського народу, і що епоха режиму Асада нарешті закінчилася", - сказав Арнаут.

Речник перехідного уряду, призначеного повстанським угрупованням "Хаят Тахрір аш-Шам", також назвав нещодавні російські дії в Сирії "неоднозначними". Арнаут вважає, що рішення Кремля вивезти свої коралі ВМС із портів і передислокувати військову техніку чітко не свідчить про те, що РФ дійсно відступає, чи це частина регулярних пересувань.

Видання нагадує, що наразі Москва використовує в Сирії 2 військові бази: військово-морську базу Тартус на узбережжі Середземного моря та військово-повітряну базу Хмеймім неподалік портового міста Латакія.

Акцентовано, що Тартус має особливо критичне зазначення, оскільки надає РФ прямий вихід до Середземного моря, базу для проведення військово-морських навчань, можливість базування військових кораблів та розміщення атомних підводних човнів.

За словами Арнаута, перехідний уряд Сирії веде з багатьма країнами світу переговори на найвищому рівні. Він підкреслив, що Дамаск увійшов у нову фазу, орієнтовану на виправленні десятиліть внутрішнього розколу. Речник додав, що нова сирійська політика - "політика відкритості, підходу, який прагне побудувати добрі відносини зі своїми сусідами та світом загалом".